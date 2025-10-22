Dal palco al banco: gli studenti saluzzesi dell'IIS Soleri-Bertoni incontrano Alice Milliat

Martedì 7 ottobre le classi terze e quinte dell'IIS Soleri-Bertoni hanno assistito allo spettacolo “Immaginate l’impossibile” al Teatro Magda Olivero di Saluzzo, magistralmente interpretato e diretto dall'attrice-regista Sara Dho.

Il monologo ripercorre l’autobiografia di Alice Milliat, prima dirigente sportiva donna nella storia, che ha ottenuto l’accesso per le atlete femminili alle Olimpiadi del 1928. Alice Milliat nacque in una modesta famiglia di Nantes, che le consentì di seguire i suoi sogni e soprattutto di diventare una donna indipendente. Praticò molti sport: canottaggio, nuoto, hockey, calcio e vinse molte competizioni. Si sposò con Joseph, ma quattro anni dopo rimase vedova. Per questo motivo decise di lottare per raggiungere la parità tra uomo e donna in ambito sportivo. Tutti i suoi sforzi la resero una figura chiave nel mondo dello sport, riconosciuta tutt’oggi a livello internazionale, sebbene poco nota ai più.

Questa rappresentazione teatrale della Produzione Centro-Asteria di Milano ha consentito agli studenti di comprendere la determinazione e la tenacia della protagonista nel raggiungere la parità di genere in una società dalla mentalità chiusa e tradizionalista.