L'Istituto Agrario di Grinzane Cavour trasforma le nocciole in lezioni di sostenibilità

L’Istituto d’Istruzione Superiore Agrario “Umberto I” di Grinzane Cavour annuncia con entusiasmo il lancio di un nuovo progetto didattico e produttivo dedicato alla valorizzazione delle nocciole coltivate e trasformate dagli allievi. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la didattica laboratoriale possa integrarsi con la tradizione agricola del territorio, promuovendo la sostenibilità e la qualità dei prodotti locali.

Gli studenti dell’istituto hanno avuto l’opportunità di partecipare attivamente all’intero processo produttivo: dalla coltivazione delle nocciole, alla raccolta, fino alla trasformazione in prodotti finiti. Grazie a questa esperienza pratica, gli allievi hanno potuto apprendere le tecniche di trasformazione e lavorazione delle nocciole, dando vita a una gamma di prodotti di alta qualità, tra cui nocciole tostate, farina di nocciole, granella e nocciole pralinate.

La produzione a filiera corta rappresenta un valore aggiunto per l’istituto e per l’intera comunità. Questo approccio non solo garantisce freschezza e qualità dei prodotti, ma promuove anche una maggiore consapevolezza riguardo all’importanza di sostenere l’economia locale. Gli studenti, coinvolti in questo progetto, non solo acquisiscono competenze pratiche, ma sviluppano anche una sensibilità verso le tematiche ambientali e sociali legate all’agricoltura sostenibile.

La didattica laboratoriale è al centro dell’approccio educativo dell’istituto, consentendo agli studenti di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite in aula. Attraverso esperienze dirette, gli allievi imparano non solo le tecniche agronomiche e di trasformazione, ma anche l’importanza del lavoro di squadra e della responsabilità nel gestire un progetto produttivo. Le moderne attrezzature permettono di curare ogni fase con standard qualitativi elevati, in un contesto didattico che riproduce fedelmente le dinamiche produttive delle aziende del settore. I ragazzi imparano così non solo a conoscere e valorizzare la Nocciola Tonda Gentile delle Langhe, ma anche a comprendere il funzionamento di una filiera agroalimentare completa, sperimentando in prima persona i principi di tracciabilità, sicurezza alimentare e sostenibilità. Inoltre, durante il percorso di studi quinquennale, gli studenti hanno occasione di confrontarsi direttamente con importanti realtà aziendali e di ricerca, sia attraverso numerosi sopralluoghi e viaggi di istruzione, sia attraverso le collaborazioni formative e le esperienze di alternanza scuola lavoro. In particolare, da segnalare l’uscita didattica realizzata dalla classe quinta nella mattinata di martedì 15 ottobre presso i campi sperimentali della Fondazione Agrion per un approfondimento dei più recenti studi sulla coltura del nocciolo in relazione ai temi del cambiamento climatico, dell’irrigazione e dell’innovazione varietale.

L’attività corilicola e di trasformazione è parte integrante di un percorso che prepara tecnici competenti e consapevoli, in grado di inserirsi nel settore agricolo, agroalimentare e dolciario, o di proseguire la propria formazione in ambiti di specializzazione superiore.

Oltre agli sbocchi lavorativi diretti, infatti, la scuola orienta i propri studenti verso la formazione terziaria: corsi IFTS, ITS o percorsi universitari in agraria, tecnologie alimentari ed economia rurale. L’obiettivo è quello di creare professionisti capaci di affrontare le sfide del moderno mondo del lavoro, in linea con le esigenze evolutive del comparto agroalimentare e vitivinicolo piemontese, dove tradizione e innovazione convivono in un equilibrio virtuoso.

La scuola è un polo di cultura aperto al territorio: l’invito, rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2026/27, è di partecipare alle giornate di Scuola Aperta previste per i prossimi mesi (sabato 8 novembre dalle 14 alle 17; sabato 22 novembre dalle 8:30 alle 12; sabato 13 novembre dalle 9 alle 12).

Su prenotazione tramite mail si potrà anche partecipare ai laboratori di orientamento, che si svolgeranno dalle 14 alle 16 nelle giornate di martedì 11 novembre, giovedì 20 novembre, giovedì 4 dicembre e giovedì 18 dicembre.

Per informazioni sul percorso di studi o per segnalare l’interesse all’iscrizione dei futuri allievi è possibile scrivere a segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it oppure telefonare al 0173 26 21 96.