Scuola e sostenibilità: Borgo Pieve inaugura la mensa ecologica dell'I.C. "Papa Giovanni XXIII" [FOTO]

È stata ufficialmente inaugurata martedì 21 ottobre nel pomeriggio la nuova mensa dell'I.C. “Papa Giovanni XXIII”, le scuole elementari di Borgo Pieve.

Il nuovo fabbricato, moderno, confortevole ed esteticamente gradevole, sorge nel cortile, proprio accanto all'edificio scolastico. L'importo totale dell'intervento – tra lavori di progettazione ed iva – ammonta a 952.485 euro, di cui 572.000 derivanti da fondi Pnrr e 380.485 da fondi comunali.

La nuova mensa è costituita da un refettorio che può ospitare fino a 178 alunni per ogni turno e da locali tecnici come quello per lo sporzionamento dei pasti, spogliatoio per il personale e bagni.

Il nuovo edificio è classificato come “Nearly Zero Energy Building”, ovvero “ad energia quasi zero”: le prestazioni sono altissime, per un consumo energetico quasi nullo. Ciò grazie all'ottimo isolamento di murature e serramenti, nonché all'installazione di un impianto fotovoltaico da 6 Kw e al collegamento alla rete di teleriscaldamento.

Nato con l'Amministrazione precedente, il progetto aveva visto entrare nel vivo i lavori ad inizio 2024.

«Oggi abbiamo tagliato il nastro, ma la mensa è già stata inaugurata, in concreto, all'inizio dell'anno scolastico dai bambini e dalle bambine che ogni giorno frequentano la 'Papa Giovanni' – hanno detto il sindaco di Savigliano Antonello Portera e l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Siamo felici di aver consegnato agli studenti dei locali moderni, colorati e soprattutto utili, visto che in precedenza non vi era uno spazio mensa e venivano usati altri locali scolastici. Un grazie alla ditta appaltatrice,'Cornaglia f.lli' di Caraglio, e ai progettisti: Stefano Boffa dello studio Arch. Fissore e Ghione associati, in collaborazione con Adriano Marengo, Pietro Donalisio e Giuseppe Aragno».

Ringraziamenti sono stati espressi anche dalla dirigente scolastica, Daniela Calandri, e dagli studenti, che durante il taglio del nastro hanno letto una lettera dedicata proprio alla nuova mensa.