A Marene un incontro per la solidarietà: un progetto a sostegno degli artigiani palestinesi

Il Comune di Marene ha ospitato oggi, mercoledì 22 ottobre, Chiara Anselmo di ‘Casa do Menor ‘e Livio Bertola, presidente dell’associazione Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di Comunione (AIPEC). Il sodalizio di imprenditori promuove una cultura del dare, della reciprocità e della fraternità all'interno del mondo del lavoro e dell'impresa.

Ad accoglierli in Municipio il sindaco Alberto Deninotti, con il vice Gianluca Cravero e il consigliere comunale Davide Racca. L’incontro è stato l’occasione per promuovere un progetto concreto, dal forte valore umano ed economico, nato dalla collaborazione tra le due realtà, a sostegno degli artigiani palestinesi.

“Casa do Menor, - spiega Chiara Anselmo - da oltre trent’anni, accoglie bambini e giovani segnati da violenze, abbandono e miseria. Offriamo loro casa, amore, educazione e la possibilità di ricominciare, davvero. Li accompagniamo nel difficile cammino verso la dignità e la libertà, una missione che si rinnova ogni giorno attraverso iniziative sociali e progetti di sviluppo”.

L’iniziativa presentata a Marene è un gesto solidale e tangibile, che mira a offrire un aiuto reale a chi, in un contesto complesso, continua a credere nel valore del lavoro, della dignità e della comunità. Attraverso l’acquisto di manufatti artigianali, infatti, è possibile sostenere direttamente i lavoratori coinvolti, trasformando un piccolo acquisto in un segno concreto di cooperazione internazionale.

Chi desidera contribuire può effettuare ordini dei manufatti scrivendo a segreteria@casadomenor.org o consultando i link: https://casadomenor.org/natale-per-tutti/