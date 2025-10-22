CALCIO / Il momento magico del Sant'Albano in Promozione raccontato dal presidente Curti

Il Sant’Albano, da neopromosso, sta vivendo un “momento magico” in Promozione.

La squadra neroarancione del presidente Marco Curti ha conquistato 10 punti dopo 7 partite ed insegue una salvezza che rappresenterebbe un altro traguardo di storia societaria, dopo la vittoria della Prima Categoria lo scorso anno.

La società del piccolo paese del Fossanese, Sant’Albano Stura, inoltre vanta con altri 250 ragazzi un settore giovanile completo e in crescita (così come l’attività di base) e con due categorie, l’Under 15 e l’Under 19, che stanno disputando i campionati regionali.

Proprio Curti, dopo le dichiarazioni di mister Parola, ha espresso con soddisfazione il suo sin qui punto di vista: “Dopo tanti anni la scorsa annata, per meriti nostri o demeriti altrui, siamo riusciti a raggiungere la Promozione. Abbiamo quindi fatto di tutto quest’anno per gestire la miglior squadra possibile, partendo dalla conferma del gruppo che su questo campo ha guadagnato la categoria, confermando gli elementi più rappresentativi per qualità ed esperienza e da lì abbiamo aggiunto anche una buona rappresentanza di giovani, obbligatoria e fondamentale per questa categoria. Proprio con i giovani abbiamo deciso di affrontare un ragionamento sul lungo periodo con la Prima squadra: fanno infatti parte della nostra rosa attuale 5 rappresentanti del 2008 (dei quali 2 del nostro settore giovanile). Abbiamo ingaggiato per l’appunto tanti giovani, per ottenere tanti soddisfazioni oggi e nel futuro”.

Ancora una sua analisi sul percorso in campionato: “La prima partita l’abbiamo subito vinta con un netto 4-0 contro il Narzole in trasferta, poi ci hanno fermato tre ko con squadre di esperienza e d’alto calibro come Atletico Racconigi, Sommariva Perno e Moretta.

Da lì nulla è cambiato, con un gruppo concentrato, ambizioso e con un’unità di intenti, avendo uno staff già consolidato, con un mister Parola, da noi da 8 anni e quindi per noi un’istituzione, la miglior figura dal punto di vista tecnico e umano, che ha portato il Sant’Albano in Prima Categoria e raggiunto dopo tanti tentativi la Promozione. Ci auguriamo possa proseguire ancora a lungo il cammino con noi”.

La nostra seconda vittoria è arrivata quindi in rimonta contro il Villafranca in trasferta. Sotto per 1-0, abbiamo ribaltato la gara con la doppietta di Nicola Viale. Domenica scorsa abbiamo invece vinto in casa (sul campo di Centallo) con una superfavorita per accedere in Eccellenza, la Saviglianese, anche qui ribaltando l’1-0 con una doppietta di Mohamed e poi l’1-1 esterno contro il Pedona. Sinora non abbiamo fatto ancora nulla, ma continuiamo a tenere alta l’attenzione fino a fine stagione, per tirare poi le somme”.