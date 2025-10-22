Cuneoginnastica brilla a Candelo: ori, argenti e debutto promettente nella ritmica interregionale

La Cuneoginnastica ha saputo distinguersi nel weekend del 17-18-19 ottobre al Campionato Gold di Specialità Junior/Senior, disputato a Candelo (BI). La competizione interregionale ha riunito le migliori ginnaste di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, confermandosi come uno dei tornei tecnici più importanti dell'autunno.

La stella della spedizione cuneese è stata Arianna Caliman (Junior 2), che ha conquistato un prestigioso oro al nastro e un argento alla palla. Un risultato ancora più significativo considerato che rappresenta il suo debutto assoluto con il nastro in un Campionato di Specialità. Per il terzo anno consecutivo, la ginnasta si qualifica al Campionato Nazionale di Caorle, dove in passato ha già salito due volte sul podio. Pur tesserata per la Concordia di Chivasso, Arianna prosegue i suoi allenamenti a Cuneo.

Tra le Junior 1, Carlotta Albanto ha affrontato il suo primo impegno in questa categoria con grinta e determinazione, chiudendo 14ª al cerchio e 12ª alle clavette. Sebbene alcuni falli tecnici abbiano macchiato le sue esecuzioni, la prova rappresenta un ottimo trampolino di lancio per il suo futuro agonistico.

Nella stessa categoria Junior 2, Veronica Rossi ha confermato buone prospettive di crescita, chiudendo 12ª alla palla e 8ª al nastro.

Tra le Senior 2, Irene Ciarlo si è cimentata in una categoria dal livello tecnico particolarmente elevato, classificandosi 26ª al cerchio e 11ª alle clavette, mostrando comunque determinazione nonostante alcuni errori in pedana.

Il bilancio della Cuneoginnastica a Candelo è decisamente positivo: debutti promettenti, conferme importanti e medaglie di prestigio. Le atlete cuneesi si preparano ora alle prossime sfide: la Zona Tecnica Gold riservata alle Allieve e il Campionato d'Insieme, con Arianna Caliman già focalizzata sui Nazionali di Caorle.