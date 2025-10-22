 / Sport

Sport | 22 ottobre 2025, 13:19

Gioia alla prima in azzurro per Amorin Gerbeti dell'Atletica Saluzzo: successo nell'Incontro Internazionale U23 sui 10 km di corsa su strada

Il cuneese è protagonista a Trieste

(foto organizzatori - sito fidal piemonte)

Subito protagonista Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo) alla sua prima in azzurro. Il cuneese infatti, in gara domenica 19 ottobre a Trieste nell’Incontro Internazionale U23 sui 10km di corsa su strada, a contorno della Corsa dei Castelli, si è aggiudicato la prova maschile correndo in 29:22. 

Alle sue spalle il compagno di nazionale Stefano Benzoni, sceso a 29:24, e lo svizzero Nino Freitag (29:25) in una sfida molto combattuta. 

“Siamo riusciti a rispettare la tattica della vigilia - commenta Gerbeti - rimanendo in gruppo all’inizio, anche per proteggerci dal vento. Quando è stato il momento di partire l’abbiamo fatto. Era il 7° km, fino a quel momento abbiamo corso a 3:00 o anche 3:05 ogni mille metri, poi abbiamo cambiato ritmo in maniera violenta, passando a 2:50 per fare l’ultimo chilometro in 2:37 e sono felicissimo”. 

L’Italia conquista poi il successo a squadre grazie alla quinta posizione di Francesco Ropelato (29:45) e alla sesta di Domenico Farina (29:48), piazzando così quattro atleti tra i primi sei classificati. L’Italia chiude con 8 punti davanti all’Inghilterra e alla Svizzera, seconda e terza rispettivamente con 20 e 27 punti. Presenti in tutto nove nazioni, al via anche Armenia, Danimarca, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Slovacchia.

fidal piemonte

