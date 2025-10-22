Marta Bassino pronta per l'esordio stagionale di Sölden: 9 azzurre in gara nel gigante di sabato

L’attesa è finita. Nell’anno olimpico si apre sabato 25 ottobre la Coppa del mondo 2025/26 con il consueto appuntamento sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach sopra Soelden, dove si disputerà il gigante femminile.

Assente la detentrice della sfera di cristallo Federica Brignone che prosegue il proprio percorso riabilitativo, saranno comunque nove le azzurre iscritte, capitanate da Sofia Goggia e Marta Bassino, alle quali si aggiungono Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti ed Elisa Platino. Completano il team Giulia Valleriani e Laura Steinmair che hanno vinto le selezioni disputate nei giorni scorsi in Val Senales.

Diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport per le due manches che prenderanno il via alle ore 10.00 e 13.00.

La squadra diretta da Gianluca Rulfi ha iscritto quattro volte il suo nome nell’albo d’oro della gara con Federica Brignone (2024 e 2015), Bassino (2020) e Denis Karbon (2007).