TriAtletica Mondovì a Cascais: Nadia Porta 4ª di categoria

Ancora un week end ricco di soddisfazioni per la TriAteltica Mondovì, sezione dedicata al Triathlon dell’Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo, che ha schierato al via dell’Ironman 70.3 di Cascais, in Portogallo, ben tre atleti, uno dei quali al debutto assoluto nella triplice disciplina.

In campo femminile ottima prestazione di Nadia Porta che si conferma ai vertici della categoria F 40/44 con una 4° posto che vale la qualificazione al “World Championship” del Circuito Iron Man in programma nel 2026 nella vicina Nizza. Nadia ha tagliato il traguardo con il tempo di 5h28’40’’, crono che le vale la 58ª posizione in classifica assoluta sulle 431 donne al via.

Solida prestazione anche per Alberto Ribezzo che chiude in 5h11’23’’ classificandosi 26° nella categoria M45/49, 330° assoluto sui 1949 partenti.

Federico Pellegrini, all’esordio, ha completato la sua fatica tagliando il traguardo sul tappeto rosso in 5h53’34’’, 179° tra gli M35/39 e 1079° assoluto.

La gara è stata condizionata da un mare protetto e piuttosto calmo nella baia della bellissima cittadina portoghese, ma molto freddo; veloce il percorso di 90 km in bici con alcuni tratti in cui il vento è stato protagonista sui lunghi rettilinei costieri; impegnativi 21 km di corsa con alcuni tratti di salita che hanno reso molto duri i 2 giri previsti.

La stagione delle lunghe distanze non è ancora finita e tra tre settimane ci sarà l’ultimo prestigioso appuntamento per i colori monregalesi con Nadia Porta al via sul percorso spagnolo di Marbella per la finale “World Championship 70.3”.