Sport | 22 ottobre 2025, 14:57

Valentin Arnaud del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo terzo nel Trofeo Aprilia RS 660 - PRO

Il giovane pilota transalpino ha alternato alti e bassi nel corso della stagione

Il trofeo monomarca Aprilia RS 660 si è concluso sulla pista del Mugello, dove il giovane transalpino del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, Valentin Arnaud, supportato dal team romano Xgear.

Valentin Arnaud in azione con l'Aprilia RS 660

Nel corso della stagione agonistica Valentin ha alternato ottime prestazioni, come la conquista della pole position e della vittoria riportata sul Misano Circuit “Marco Simoncelli” a gare meno performanti, ma è comunque riuscito a salire sul terzo gradino del podio, alle spalle del vincitore della classe PRO, lo statunitense Jayden Fernandez e di Alessio Mattei.

diemme

