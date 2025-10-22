 / Sport

Sport | 22 ottobre 2025, 08:57

VOLLEY B1 F / Sabato (20,30) il big match tra Mondovì Volley e Garlasco, l'opposto Giada Sangoi: "Faremo di tutto per portare a casa il risultato" (VIDEO)

Ottima partenza del Mondovì Volley nel Campionato di B1 femminile. Le pumine sono reduci da due vittorie consecutive e sabato sera alle 20,30 sfideranno al PalaManera il Volley 2001 Garlasco. Ai nostri microfoni le sensazioni dell'opposto del Puma Giada Sangoi

L'opposto del Mondovì Volley Giada Sangoi

Due delle tre squadre che guidano la classifica del girone A del Campionato di volley di B1 femminile si affronteranno sabato sera al PalaManera per un autentico scontro diretto. Parliamo della sfida tra il Mondovì Volley e il Volley 2001 Garlasco, match valido per la terza giornata di andata. 

Dopo due turni entrambe le compagini sono in testa a punteggio pieno, in compagnia del Villa Cortese. In vista di questa super sfida abbiamo raccolto le impressioni dell'opposto Giada Sangoi, tra le protagoniste di questo ottimo avvio di stagione del Puma: 

Matteo La Viola

