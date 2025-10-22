VOLLEY B1 F / Sabato (20,30) il big match tra Mondovì Volley e Garlasco, l'opposto Giada Sangoi: "Faremo di tutto per portare a casa il risultato" (VIDEO)

Due delle tre squadre che guidano la classifica del girone A del Campionato di volley di B1 femminile si affronteranno sabato sera al PalaManera per un autentico scontro diretto. Parliamo della sfida tra il Mondovì Volley e il Volley 2001 Garlasco, match valido per la terza giornata di andata.
Dopo due turni entrambe le compagini sono in testa a punteggio pieno, in compagnia del Villa Cortese. In vista di questa super sfida abbiamo raccolto le impressioni dell'opposto Giada Sangoi, tra le protagoniste di questo ottimo avvio di stagione del Puma: