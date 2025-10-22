Pallapugno: il campione d’Italia Max Vacchetto verso Cuneo, il fratello Paolo a Gottasecca

I fratelli Massimo e Paolo Vacchetto

Son passati pochi giorni dalla “bella” Scudetto che ha incoronato Massimo Vacchetto campione d’Italia per l’ottava volta.

A meno di una settimana dalla conclusione della stagione sportiva 2025 è già tempo di pensare al futuro. Il campionato di Serie A 2026 sarà ricco di cambiamenti e colpi di scena: andiamo a scoprire i principali movimenti di mercato.

In primis il campione d’Italia Massimo Vacchetto lascerà Cortemilia dopo 5 anni per accasarsi alla Subalcuneo, nella speranza di riportare il tricolore nel capoluogo, titolo che manca dal 2018. Lo sostituirà a Cortemilia Marco Battaglino che conclude così la sua parentesi a Ceva.

Particolare la scelta di Paolo Vacchetto che lascia l’Albese per affrontare la sfida Gottasecca, società neopromossa. Prenderà il suo posto ad Alba Alessio Ferro, in arrivo da Bubbio (serie B).

Federico Raviola, dopo il ritorno a Cuneo nel 2025, si accasa a Ceva, sostituendo il già citato Battaglino. Cambio anche per il San Biagio Mondovì con l’arrivo di Davide Barroero, dall’Imperiese.

Arrivano dalla serie B gli ultimi due cambi: Giovanni Voglino giocherà a Castagnole Lanze dopo la parentesi alla Neivese mentre Matteo Molli rimane in Liguria passando dagli Amici del Castello (Diano Castello) all’Imperiese.

A completare la griglia di partenza 2026 ci sono le uniche quattro conferme. La prima è quella di Alessandro Vacchetto che rimane alla Canalese; rimarranno fedeli alle loro squadre anche Enrico Parussa (Alta Langa), Stefano Faccenda (Monticellese) e Gilberto Torino (con la neo promossa Pro Paschese).

Dunque una Serie A 2026 per due terzi ridimensionata con nuove sfide e battaglie inedite che porteranno a decretare, nel prossimo autunno, il nuovo campione d’Italia.

SQUADRE SERIE A 2026 E RISPETTIVI CAPITANI / BATTITORI:

Albese: Alessio Ferro

Alta Langa: Enrico Parussa

Canalese: Alessandro Vacchetto

Castagnole Lanze: Giovanni Voglino

Ceva: Federico Raviola

Cortemilia: Marco Battaglino

Cuneo: Massimo Vacchetto

Gottasecca: Paolo Vacchetto

Imperiese: Matteo Molli

Monticellese: Stefano Faccenda

Pro Paschese: Gilberto Torino

San Biagio Mondovì: Davide Barroero