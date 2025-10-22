Un pomeriggio tra sogni e ricordi: le ospiti del Cottolengo in visita alla mostra di Pippi Calzelunghe

Riceviamo e pubblichiamo:

Il 14 ottobre 2025 siamo andati a visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, realizzata nel locali di “Spazio Innov@zione" in via Roma a Cuneo.

Vi raccontiamo come è andata!

Il desiderio di vistare la mostra era grande, ma Via Roma era un po’ lontana. Che fare? L’educatrice ha lanciato un appello e in tanti hanno risposto!

E così alle 15.00 in punto di martedì 14 ottobre, volontari e operatori con grande slancio hanno accompagnato una ventina di ospiti a visitare la mostra.

Appena giunti, nella prima sala una proiezione su un maxi schermo ci ha fatto ascoltare dalla viva voce della sig.ra Astrid come sono nati i racconti di questa “Bambina speciale” e come poi sono diventati un libro e dei bei film. Abbiamo capito che la fantasia dell’autrice era anche sostenuta da grandi valori, quali la libertà, la generosità, la gentilezza, la giustizia e il rispetto dei diritti dei piccoli.

Hanno attirato poi la nostra attenzione i disegni che hanno animato i libri che raccontano le avventure di Pippi Calzelunghe e le riproduzioni della casa, della nave e gli schizzi di tanti altri oggetti. In un’altra sala, invece, siamo stati immersi nella visione delle avventure di questa bambina spericolata in compagnia dei suoi amici.

Con questa visita abbiamo vissuto un tuffo indietro nel tempo, alla nostra infanzia e condiviso un momento bello con persone di generazioni diverse che hanno apprezzato l’iniziativa e goduto della nostra compagnia.

Le ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Cuneo