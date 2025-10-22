Nuovo contratto gas Consip con assistenza dedicata per piccoli comuni

ROMA (ITALPRESS) - Consip ha attivato il nuovo contratto per la fornitura di gas naturale alle amministrazioni pubbliche, con un valore di 1,1 miliardi di euro e una particolare attenzione all'assistenza e promozione sul territorio, offrendo strumenti contrattuali "pronti all'uso", procedure digitali semplificate e supporto dedicato per facilitare l'adesione e la gestione dei nuovi contratti.Grazie a questo nuovo strumento le amministrazioni - tra cui oltre 3.500 comuni per lo più di piccole dimensioni che ad oggi non utilizzano il contratto Consip - potranno accedere facilmente alla più grande negoziazione di gas naturale in Italia, caratterizzata da condizioni economiche vantaggiose e trasparenti e da un servizio di assistenza personalizzato che accompagna ogni fase dell'adesione e della gestione.Sotto il profilo dei costi, il nuovo contratto risulta particolarmente conveniente grazie al ridotto valore dello spread (margine del fornitore per coprire i costi e remunerare l'attività di vendita) ottenuto in gara, che si attesta ai minimi storici con un valore di appena 2,35 centesimi di euro per standard metro cubo, e all'assenza di costi fissi relativi alla componente materia prima.Le amministrazioni potranno evitare gare autonome e attivare subito i nuovi contratti con il fornitore aggiudicatario (vedi tabella allegata), scegliendo tra forniture a prezzo variabile con durata di 12 o 24 mesi. Una flessibilità che consente di ottimizzare la gestione degli ordini e di avere un prezzo sempre in linea con l'andamento del mercato, aggiornato mensilmente in base alle quotazioni dell'indice PSV Day Ahead.Per le amministrazioni con punti di prelievo distribuiti su più regioni, il lotto "Italia" permette di semplificare la gestione con un unico contratto e un interlocutore dedicato. Inoltre, il gas naturale ordinato sul contratto può essere utilizzato dalle amministrazioni anche per l'autotrazione, offrendo un'alternativa sostenibile ai combustibili tradizionali per i veicoli delle PA, come gli autobus a metano.Con il nuovo contratto, Consip rinnova il proprio impegno a supportare la PA con un passo concreto verso la semplificazione e l'ottimizzazione dei servizi energetici per tutte le amministrazioni, favorendo crescita e modernizzazione dei territori.- foto ufficio stampa Consip-(ITALPRESS).