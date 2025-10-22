Cuneoginnastica in trionfo a Torino: oro per Vera Giraudo alla prima prova del Campionato Regionale Silver

Una giornata di grande sport e di emozioni al Pala Ginnastica di Torino, dove si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Eccellenza Silver della Federazione Ginnastica d’Italia per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Tra le protagoniste della competizione femminile spicca Vera Giraudo, ginnasta della Cuneoginnastica, che si allena presso la “Casa della Ginnastica” nel padiglione Palanca di Cuneo. Vera, già atleta esperta e in continua crescita, ha disputato una gara di alto livello sui quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

Concentrata e precisa fin dal primo esercizio, Giraudo ha portato in pedana una serie di esecuzioni pulite e brillanti, dimostrando sicurezza e solidità tecnica. Ottimo il suo salto Tsukahara al volteggio, mentre alle parallele asimmetriche ha presentato un esercizio rinnovato che le ha fruttato un punteggio nettamente superiore alla gara precedente, segnando anche il suo record personale complessivo.

Grazie a una gara priva di errori e alla sua costanza su tutti gli attrezzi, Vera Giraudo ha conquistato la medaglia d’oro, chiudendo al primo posto nella classifica generale.

Soddisfatta una delle allenatrici del settore agonistico Monica Sola ha commentato con entusiasmo la prestazione dell' atleta: “Vera ha fatto una gara davvero solida, precisa e di carattere. Ha dimostrato tutto il lavoro svolto in palestra i suoi recenti progressi.”

Un risultato che conferma l’ottimo momento della Cuneoginnastica e la crescita costante di un gruppo di giovani ginnaste che continuano a distinguersi nel panorama regionale della ginnastica artistica femminile.