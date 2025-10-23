A Barolo confermata la navetta turistica: “Sostenibilità e accoglienza per un paese pronto ai flussi autunnali”

A Barolo la sfida è sempre la stessa: accogliere migliaia di visitatori senza smarrire la dimensione autentica del borgo. In un autunno segnato da flussi intensi verso la Langa e dalla Fiera del Tartufo d’Alba, il tema della mobilità sostenibile resta al centro dell’agenda amministrativa.

Il Comune ha scelto di proseguire la sperimentazione avviata negli anni scorsi, confermando la navetta gratuita che collega il parcheggio di via Alba con il centro paese. Il servizio è attivo ogni weekend di ottobre, dalle 10 alle 18, e consente di raggiungere i punti di interesse principali evitando il traffico nelle vie più centrali.

"Abbiamo predisposto anche il nuovo parcheggio in via Ghisolfi, dietro le scuole, e la navetta è in funzione regolarmente ed è molto frequentata", racconta il sindaco Fulvio Mazzocchi, sottolineando come "a utilizzarla siano soprattutto turisti, ma anche alcuni residenti che la trovano comoda per accogliere i propri ospiti". Il mezzo è disponibile dalle 10 alle 18 e permette di raggiungere i punti di attrazione e di interesse del paese.

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto “Langhe in rete”, promosso dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dall’Unione dei Comuni di Langa e del Barolo, che punta a un modello condiviso di mobilità e accoglienza. "È un servizio che risponde a una doppia esigenza: ridurre l’impatto del traffico e offrire un’esperienza di visita più piacevole", aggiunge Mazzocchi. "L’obiettivo è farci trovare pronti, soprattutto in questi fine settimana di grande affluenza."