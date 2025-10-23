Croce Rossa in festa a Beinette

Domenica 19 ottobre il Comitato di Peveragno della Croce Rossa Italiana ha iniziato i festeggiamenti per il suo quarantunesimo compleanno con la partecipazione alla funzione religiosa presso la Chiesa Parrocchiale di Beinette, alla presenza del Sindaco Lorenzo Busciglio, del Sindaco di Boves e dei Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Peveragno e Chiusa Pesio.

Come è ormai consuetudine i “compleanni” vengono ogni anno festeggiati a rotazione nei Comuni che costituiscono il territorio di competenza del Comitato, in segno di stima verso le istituzioni che ci supportano e soprattutto verso i Volontari che a questi Comuni appartengono.

"Le attività che svogliamo - spiegano - spaziano da quelle prettamente sanitarie, quali il trasporto infermi, anziani, dializzati e gli interventi in emergenza nel sistema 118 regionale, a quelle di protezione civile, alla formazione sanitaria a soggetti pubblici e privati e nelle scuole e ultime, ma non per importanza, quelle in ambito sociale.

Tra queste ultime ricordiamo la raccolta e distribuzione generi alimentari a soggetti indigenti e la recente attivazione di uno sportello, in presenza e telefonico, per l’aiuto alla gestione delle prenotazioni di visite ed esami presso il centro unico di prenotazioni online della Regione. In totale quasi seimila servizi ogni anno".

"Da questa primavera - aggiungono dalla Croce Rossa - si è aggiunto il trasporto disabili dalla propria abitazione verso i centri diurni e centri di lavoro protetto e successivo rientro, svolto tutti i giorni feriali con due furgoni attrezzati per disabili.

Per poterlo gestire al meglio abbiamo avviato una campagna di reclutamento di “Volontari a progetto”, persone disponibili a dedicare alcune ore della settimana per effettuare unicamente trasporti di questo tipo che non richiedono di dover sottostare a tutto l’iter formativo previsto per i servizi a carattere sanitario.

Se leggendo questo articolo qualcuno vorrà unirsi a noi, il reclutamento di questi Volontari è sempre aperto e tutti sono benvenuti".