Attualità | 23 ottobre 2025, 09:04

Cuneo, al via il corso gratuito sulle competenze digitali per gli ETS

FabLab Cuneo organizza quattro incontri pratici per responsabili, operatori e volontari del Terzo Settore: dalla gestione sicura dei dati all’IA generativa

Cuneo, al via il corso gratuito sulle competenze digitali per gli ETS

Partono a Cuneo i corsi gratuiti sulle competenze digitali del progetto Digital Regional Network, un percorso pensato per accompagnare gli Enti del Terzo Settore (ETS) nella trasformazione digitale con strumenti concreti, metodologie operative e casi d’uso immediatamente applicabili.

Il corso sviluppa competenze pratiche e strategiche per:

·       gestire in modo sicuro dati e informazioni;

·       utilizzare con efficacia piattaforme e CRM;

·       organizzare il lavoro da remoto e la collaborazione interna;

·       strutturare la raccolta dei dati per decisioni basate su evidenze;

·       intelligenza artificiale generativa e automazione per ottimizzare i processi, rafforzare la comunicazione con stakeholder e comunità e costruire relazioni digitali solide, sicure e partecipate.

“Vogliamo dare agli ETS strumenti realmente utili, sostenibili e alla loro portata, per migliorare servizi e impatto sociale,” dichiarano i formatori del FabLab Cuneo, curatori del percorso.

L’iniziativa è inserita nella progettualità del Digital Regional Network, progetto finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, nell’ambito del bando “Digitale Sociale” 2024: un innovativo percorso di rafforzamento delle competenze digitali e organizzative nel Terzo Settore piemontese. Il Forum del Terzo Settore in Piemonte, articolazione regionale del Forum nazionale, è stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come soggetto maggiormente rappresentativo del Terzo Settore in Piemonte.

Il percorso è rivolto a: responsabili, operatori e volontari ETS, sia in ruoli operativi sia manageriali

I corsi si svolgeranno nelle seguenti date: 28 ottobre, 11 novembre, 25 novembre, 9 dicembre (fascia oraria pomeridiana).

Sede: FabLab / Confartigianato Cuneo (Via XXVIII Aprile, 24, Cuneo)

È richiesta l’iscrizione online: www.terzosettorepiemonte.it/corso/fablab-cuneo  

Per informazioni: Segreteria FabLab Cuneo – Alessandro Marcon - Cell. 338 5096839 

comunicato stampa

