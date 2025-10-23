Fondazione CRC, sviluppo è comunità: incontro con amministratori e Lions su crescita, valori e territorio

Inter meeting, organizzato da Lions Club Mondovì Monregalese e Lions Club Carrù Dogliani, con il presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, la vice presidente Elena Merlatti, il Direttore Generale Roberto Giordana e i consiglieri dell’ente in rappresentanza del territorio. Con loro presenti numerosi Sindaci, assessori e consiglieri delle istituzioni, con il saluto e il ringraziamento alla Fondazione per il loro supporto per rilevanti progetti, porto a nome di tutti dal presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Tema della serata è stato come opera la Fondazione nella provincia di Cuneo, impegnata a promuovere lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile del territorio. Tematiche che sono anche i principi basilari per i quali operano i Lions, come hanno evidenziati i presidenti dei due Club promotori dell’evento, Paolo Gastaldi e Giulio Marini.

Il presidente Mauro Gola, ha evidenziato come la Fondazione CRC opera in modo collegiale in quanto essere insieme alla comunità permette di essere più vicini ed ascoltare, per poter quindi attivare e fare crescere la comunità stessa e per estrarne i valori.

Il direttore generale Roberto Giordana ha illustrato il tema patrimoniale e della sua gestione, evidenziando come, per rispondere agli obietti di missione e supportare l’attività erogativa, le Fondazioni devono valorizzare il patrimonio accumulato anche attraverso i risultati ottenuti dalla gestione finanziaria, con obiettivo primario la salvaguardia del valore reale del portafoglio, ottimizzando la combinazione tra redditività e rischio per conseguire rendimenti reali e duraturi da destinare all’attività istituzionale.

La vice presidente Elena Merlatti ha evidenziato i 5 fondamenti che guidano ogni scelta della Fondazione: responsabilità ed etica, sostenibilità, equità ed inclusione, trasparenza, imparzialità e competenza.

Il meeting si è concluso con ampie domande da parte dei numerosi soci Lions presenti, con risposte sempre dettagliate e costruttive.