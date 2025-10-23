Fossano assegna agli idonei alloggi di edilizia residenziale

Il Comune di Fossano ha emesso recentemente un bando di concorso per inserire in una graduatoria generale le persone idonee per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale disponibili in Città.
La scadenza fissata per la consegna delle domande è il prossimo 12 dicembre.
Il richiedente, per rientrare nella stessa graduatoria, in specifiche situazioni di difficoltà economica, deve abitare o lavorare a Fossano.
Come ultima opzione, deve essere iscritto all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) in uno dei Comuni dell’ambito territoriale 8, che comprende oltre a Fossano, anche una lunga serie di località: Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Bene Vagienna, Brondello, Brossasco, Caramagna P.te, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.