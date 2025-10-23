La Città di Ceva presente agli Stati generali delle città intelligenti

Martedì 21 ottobre il sindaco di Ceva ha partecipato agli Stati generali delle città intelligenti, tappa principale del format City Vision. Nello specifico, Fabio Mottinelli è intervenuto nel tavolo di lavoro "Città in salute: tecnologie per il benessere urbano”, un panel particolarmente prestigioso che ha ospitato esponenti istituzionali provenienti da tutta Italia.

L’intervento è partito da un’analisi sulle tecnologie e da un discrimine tra le loro possibili ricadute. In un mondo sempre più iper e interconnesso e ineluttabilmente segnato dall’utilizzo delle scoperte tecnologiche, è fondamentale saper distinguere tra effetti positivi e negativi, quali per esempio un eccesso di sedentarietà, e fare formazione così che tutti possano usare gli strumenti in nostro possesso con maggiore consapevolezza.

Le tecnologie, inoltre, possono assumere connotati peculiarmente positivi se applicate a un’intera collettività e non per il singolo vantaggio individuale.

Parlando specificatamente delle città come sistema sociale da cui nasce la salute dei cittadini, Mottinelli ha poi ricordato come il concetto di salute affondi le sue radici in situazioni antecedenti rispetto alla visita medica o all’accesso ospedaliero, ma anzi nasca da un intero contesto in cui la persona si trova a vivere la sua quotidianità. La salubrità dell’ambiente e la qualità degli spazi sono la condizione essenziale affinché i cittadini possano godere di un benessere reale, diffuso e duraturo.

Questo il commento del sindaco: “Ci siamo affacciati al mondo di City Vision a febbraio e siamo molto felici di essere tornati anche per l’evento di Padova. Tutti gli appuntamenti della kermesse sono un’occasione interessante di incontro e scambio di buone pratiche e, a maggior ragione gli Stati generali delle città intelligenti, sono stati il luogo dove ho potuto incontrare molti amministratori con cui creare un confronto sinergico tra le proprie realtà e aziende e start up che fanno della loro tecnologia un ottimo supporto per migliorare la qualità della vita nelle città.”