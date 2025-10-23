Monasterolo di Savigliano rinnova il gemellaggio con la città statunitense di Duncanville

Prosegue in Texas il viaggio dei cittadini di Monasterolo di Savigliano, guidati dal sindaco Giorgio Alberione, accolti con calore dagli amici di Duncanville, città con cui il Comune è gemellato dal 1998. Una settimana intensa tra visite istituzionali, momenti di incontro e occasioni culturali che hanno rinsaldato un’amicizia ormai trentennale.

Dopo la visita alla città e alle sue istituzioni, i monasterolesi hanno potuto conoscere da vicino alcune delle eccellenze locali, come la Bell Elicotteri e la Beretta, oltre a visitare Fort Worth e i suoi musei.

Domenica 19 ottobre, il parroco della chiesa cattolica di Duncanville (una delle 14 confessioni religiose presenti) ha celebrato la messa con l’omelia in italiano, un gesto di accoglienza che ha emozionato tutti.

Lunedì 20 ottobre, il gruppo ha raggiunto Austin, Capitale del Texas, dove è stato ricevuto dalla senatrice Jane Nelson, cittadina onoraria di Monasterolo dal 2018 e oggi Segretario di Stato del Texas, che li ha accompagnati nella visita al Capitol Hill.

Il viaggio è poi proseguito verso San Antonio, con tappe al museo dei Texas Ranger e all’Alamo, luogo simbolo dell’indipendenza texana. Tra le esperienze più coinvolgenti, anche una serata al rodeo, una partita dei Dallas Cowboys e momenti conviviali con le famiglie ospitanti, in un clima di autentica amicizia.

“Il nostro gemellaggio con Duncanville nacque trent’anni fa da un incontro fortunato e da un desiderio reciproco di conoscenza – ricorda il sindaco Giorgio Alberione, in questi giorni in Texas con la delegazione –. Le basi furono gettate nel 1995, quando il nostro concittadino Dario Crosetto, ricercatore di fama internazionale residente in Texas, tornò a Monasterolo accompagnato da due amici americani, i coniugi Cecil Wood e Nancy Evans. Rimasero affascinati dal nostro paese e dalla cordialità della gente. Da lì, prese forma l’idea di un legame che avrebbe unito per sempre le nostre comunità”.

Crosetto, nato a Monasterolo nel 1951, aveva già costruito una brillante carriera scientifica tra CERN e Stati Uniti, distinguendosi per i suoi studi innovativi nel campo della diagnostica oncologica. Fu grazie alla sua iniziativa e all’impegno del sindaco di allora, Antonio Prochietto, che il progetto di gemellaggio prese corpo.

Dopo un primo viaggio istituzionale a Duncanville nel 1997 e l’approvazione formale dei rispettivi consigli comunali, il 12 luglio 1998 si tenne la cerimonia ufficiale a Monasterolo, alla presenza del sindaco texano Glenn Repp e della senatrice Jane Nelson.

L’anno successivo, nel settembre 1999, una delegazione di 49 monasterolesi fece visita a Duncanville per la ratifica dell’atto di gemellaggio, suggellando un’amicizia che nel tempo si è rafforzata con scambi, viaggi e incontri tra famiglie.

“Questo legame – conclude Alberione – è un esempio di come i rapporti umani possano superare ogni distanza. In questi trent’anni, Monasterolo e Duncanville hanno condiviso esperienze, valori e affetti. È nostro dovere continuare a coltivare questa amicizia, nel segno dell’apertura e della memoria comune”.