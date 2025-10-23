Nuovo elettrocardiografo in dotazione al comitato albese della Croce Rossa Italiana

Sarà utilizzato per svolgere e potenziare l'attività di prevenzione svolta sul territorio il nuovo elettrocardiografo appena giunto ad arricchire la dotazione di strumentazioni a disposizione dei volontari in servizio presso il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana, che annuncia la positiva novità insieme alle Infermiere Volontarie dell’Ispettorato di Alba.

Il dispositivo elettromedicale acquistato col sostegno della Fondazione Crc su bando autunno 2024, cui il comitato ha partecipato con il progetto "Una questione di Cuore".

"In un momento in cui la salute e il benessere della comunità sono più importanti che mai – dicono dal Comitato –, questo strumento permetterà di migliorare la qualità delle prestazioni gratuite erogate in favore della cittadinanza e di garantire un’assistenza più efficace. Tutto questo è stato realizzato grazie all’unione delle forze, alla generosità e alla fiducia reciproca".

L'arrivo dell'elettrocardiografo rappresenta un gesto concreto che consente di continuare a servire la comunità con strumenti sempre più efficaci e all’avanguardia, a favore della prevenzione e della salute di tutti.

Il comitato albese e le Infermiere Volontarie dell’Ispettorato di Alba esprimono "i più sinceri ringraziamenti all’Ufficio Pastorale degli Anziani e della Salute della Diocesi di Alba, rappresentato dal direttore don Domenico Bertorello e al Comune di Treiso, rappresentato dal sindaco Andrea Pionzo; realtà che hanno manifestato vicinanza istituzionale e supporto al progetto realizzato".