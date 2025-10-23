 / Cronaca

Cronaca | 23 ottobre 2025, 19:24

Scossa di terremoto in Val Varaita: epicentro a 5 km da Sampeyre, magnitudo 2.0

Il sisma è stato localizzato a 5 km nord-est dal paese, con epicentro individuato a una profondità di 13,7 km

Una lieve scossa di terremoto ha interessato il pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, la zona della Val Varaita. L’evento sismico, registrato alle 16:50, ha avuto epicentro a circa 5 km a nord-est di Sampeyre, con una magnitudo di 2.0 e profondità di 13,7 km.

Nei comuni più vicini, tra cui Frassino, Oncino, Sanfront e Ostana, la scossa è stata avvertita da parte della popolazione, senza però causare danni. Le località ricadono tutte nel raggio di 10 km dall’epicentro. Latitudine e longitudine dell’evento erano rispettivamente 44.6163 e 7.2277.

redazione

