Risparmiare sui costi dell’energia è oggi una priorità per famiglie e aziende

Capire come e dove si consuma di più è il primo passo per ridurre gli sprechi e alleggerire le bollette. Anche sul nostro territorio, da Cuneo a Mondovì, da Alba a Bra fino a Fossano, cresce l’attenzione verso sistemi energetici più sostenibili e tecnologie capaci di limitare l’impatto ambientale.

Adottare comportamenti corretti e migliorare l’efficienza degli impianti significa agire concretamente sia per il proprio portafoglio sia per il pianeta. Non sempre però è possibile accedere subito a soluzioni innovative, perciò la differenza la fanno soprattutto le scelte quotidiane e le buone abitudini domestiche.

Il consumo energetico dipende da diversi elementi: oltre allo stile di vita, contano la posizione geografica dell’abitazione, la qualità dell’isolamento e l’efficienza del sistema di riscaldamento o climatizzazione.

Tra gli interventi più vantaggiosi spicca la sostituzione delle vecchie caldaie con modelli a condensazione, che sfruttano il calore dei fumi di scarico per generare nuova energia. Questo sistema consente di risparmiare fino al 30% sui costi e rispetta i limiti di rendimento e di emissioni stabiliti dalle norme regionali e dai controlli ARPA Piemonte.

Un ulteriore passo è rappresentato dall’installazione delle valvole termostatiche, strumenti che permettono di gestire con precisione la temperatura dei diversi ambienti, ottimizzando l’uso dei radiatori. Questa semplice miglioria può portare a un risparmio di circa il 15% sulle spese di riscaldamento.

Un aspetto spesso sottovalutato è l’isolamento termico delle abitazioni. Un cappotto esterno, un tetto coibentato o infissi con vetri ad alte prestazioni riducono la dispersione di calore e migliorano il comfort interno in ogni stagione. Se a questi interventi si aggiunge un corretto ricambio d’aria e un utilizzo responsabile degli impianti, il risultato è un significativo contenimento dei consumi.

In questa direzione opera Alpiclima di G. Camaglio s.r.l., azienda con sede a Mondovì e attiva in tutta la provincia di Cuneo. Grazie a una lunga esperienza nel settore termoidraulico, offre consulenza, manutenzione e assistenza personalizzata, proponendo soluzioni su misura per ogni esigenza di efficientamento energetico. L’ampia gamma di marchi e materiali trattati consente di individuare sempre la proposta più adatta per migliorare comfort, sostenibilità e risparmio.

