Bra, il novembre della biblioteca Arpino per i piccoli lettori: dalla lingua inglese, alle letture animate e ai giochi da tavolo

Quasi giunti a novembre, è tempo di annunciare gli appuntamenti del nuovo mese alla Biblioteca Civica “Giovanni Arpino”.

Ci focalizziamo soprattutto su quelli dei piccoli lettori appassionati.

Confermate le classiche letture animate del lunedì pomeriggio dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Lunedì 3 novembre si comincia con “Il favoloso mondo di Gianni Rodari”, a cura del Collettivo Scirò e di Marta Salomone.

Seguiranno lunedì 10 “Intrecciando, tessendo e districando storie” ad opera dell’associazione Radici, semi, parole intitolate e il 17 novembre con “I racconti della diversità”, narrati dagli operatori dell’associazione Teatrulla.

Novembre si chiuderà lunedì 24 con un pomeriggio di giochi da tavolo a cura dei bibliotecari e per i bambini più piccoli (3/6 anni) e la scoperta di scacchi (ad opera de “Il posto degli scacchi asd”) e dama (con il “Circolo damistico braidese F. Bartoloni”) per i più grandi(7/11 anni). Gli incontri inizieranno alle 17.

Sono invece in programma per sabato 8 novembre le letture in lingua inglese di “Magic English” a cura di Elena: Words and Rhymes. Si terranno due laboratori, rispettivamente alle 10 per i bimbi 3-6 anni e alle 11 per la fascia 7-11 anni.

Confermate anche le letture dedicate ai più piccoli di Bibliobebè. Venerdì 28 novembre, dalle 16.30 alle 17.30, si terranno infatti delle letture dedicate ai bambini tra i 19 e i 35 mesi ad opera delle bibliotecarie e delle volontarie.

Sabato 29 novembre, invece, Floriana curerà alle 10 l’incontro dedicato ai più piccoli (9/18 mesi) e alle 11 quello per i più grandi (19/36 mesi).

Tutti gli eventi, organizzati dalla biblioteca,rientrano nell’ambito del progetto “Il piacere della lettura” della Fondazione CRC all’interno della rete “Vitamina, rinforzo culturale per una comunità in crescita!”.

Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, ma tutti con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it.

Un accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà anche avere inquadrando con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. In questo modo è possibile infatti prenotare su Eventbrite tutti gli appuntamenti in programma in biblioteca, ma solo a partire da una settimana dalla data fissata.

Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare a un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.

Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it