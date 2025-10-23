Dedalus porta a Pollenzo “Authenticity”: seminario sul Paesaggio con l’architetto Rasmus Astrup

Prosegue il viaggio di Dedalus Bra: mentre la mostra “Tutti Designers”, allestita nelle sale di Palazzo Mathis, continua a raccogliere entusiasmo di pubblico, un nuovo interessante appuntamento è in arrivo nei prossimi giorni a Pollenzo.

Si tratta del seminario “Authenticity: paesaggio, architettura, cibo, persone”, in programma venerdì 7 novembre presso l’Università di Scienze Gastronomiche (Sala convegni Albergo dell’Agenzia, via Fossano 21, Pollenzo). Grande ospite del seminario sarà Rasmus Astrup, uno dei più importanti paesaggisti del mondo che, a partire dalle 18.15, si confronterà con relatori di primo piano con focus sul territorio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato, mettendo a confronto le sue esperienze di progettista impegnato a scala globale nell’affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile e del climate change. Rasmus Astrup, con i colleghi dello studio SLA di Copenaghen, oltre ad avere realizzato una pista da sci sempreverde sul tetto del termovalorizzatore Copenhill di Copenaghen, che trasforma ogni anno 440 tonnellate di rifiuti in energia pulita e vapore acqueo, è attualmente impegnato nella progettazione del piano di resilienza urbana per i quartieri più critici di Detroit, un piano di nuova destinazione paesaggistica di 210 ettari nelle frange urbane di Toronto e numerosi nuovi villaggi autosufficienti nel deserto degli Emirati Arabi.

Il programma del seminario, la cui partecipazione attesta 2 Cfp per gli architetti, prevede la registrazione dei partecipanti e, a seguire, il seminario con Rasmus Astrup, con dibattito e aperitivo finale. Intervengono il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l’assessore della Regione Piemonte a Paesaggistica, Urbanistica e Biodiversità Marco Gallo, la presidente dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe Roero e Monferrato Giovanna Quaglia e il presidente dell’Ordine degli Architetti di Cuneo Enrico Rudella. Modera Axel Iberti, direttore artistico di Dedaus Bra 2025.

L’ingresso è gratuito, previa iscrizione scrivendo all’indirizzo e-mail: admin@dedalusbra.it .

L’evento è proposto dal Comune di Bra e dalla Fondazione Piero Fraire, nell’ambito del progetto “Dedalus Bra 2025”.

Rasmus Astrup è Partner e Design Principal del rinomato studio danese SLA Copenaghen, specializzato in architettura naturalistica. È uno dei massimi esperti in progettazione di spazi verdi urbani, architettura del paesaggio sostenibile e adattamento climatico integrato, e ha guidato i progetti più lungimiranti e premiati di SLA in tutto il mondo. La sua costante attenzione alla creazione dei migliori luoghi possibili per la vita – per ogni forma di vita – si manifesta costantemente attraverso spazi urbani stimolanti e verdi, con ecosistemi viventi che contribuiscono a creare città solide, ambienti di vita migliori per gli esseri umani e la biodiversità, e una ottimale qualità della vita. Astrup ha ricevuto numerosi importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il World Landscape of the Year Award 2021.