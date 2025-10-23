Disturbi alimentari nei giovani: incontro con gli esperti a Roccavione

Questa sera, giovedì 23 ottobre alle ore 17, il Comune di Roccavione e “L’Albero dell’Amicizia”, invitano famiglie, insegnanti e cittadini al primo appuntamento del ciclo “Specchi & Schermi”, dedicato a capire e riconoscere i segnali dei disturbi alimentari in adolescenti e preadolescenti e a come intervenire con consapevolezza. Un’opportunità unica per la popolazione che desidera essere informata e fugare qualsiasi dubbio su temi di sicuro interesse e molto importanti per tutte le famiglie. Anche in forma anonima, il pubblico potrà porre domande agli esperti del Dipartimento di Salute Mentale. L'incontro si svolgerà alle 17 presso la Sala Consiliare a Roccavione.



L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione su Eventbrite:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-specchi-schermi-i-disturbi-alimentari-1832449167789 .



Dopo i saluti istituzionali, è previsto un intervento introduttivo sull’importanza della prevenzione a cura di Luigi Genesio Icardi. Seguirà il confronto con gli esperti: Francesco Risso (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale interaziendale Ospedale S. Croce e Carle e ASL CN1), Anna Maria Pacilli (Medico Psichiatra, Responsabile Centro DAN ASL CN1), Martina Cussino (Psicologa Psicoterapeuta, Supervisore EMDR, Centro EMDR per i disturbi della nutrizione, Milano) e Daniela Massimo (Psicologa Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL CN1).



Il ciclo proseguirà giovedì 30 ottobre con un secondo appuntamento dedicato ai disagi giovanili legati all’uso degli schermi e alle dipendenze digitali, tema già affrontato con grande partecipazione in iniziative analoghe promosse da “L’Albero dell’Amicizia” sul territorio. Programma e relatori saranno comunicati nei prossimi giorni; l’impostazione resterà quella del confronto diretto con gli specialisti per riconoscere i segnali e sapere come intervenire.