"Genola per Gaza": stasera presidio di pace in piazza San Giovanni Bosco

Questa sera, giovedì 23 ottobre, i cittadini di Genola manifesteranno in favore della striscia di Gaza e della Cisgiordania, colpite dal conflitto con Israele.

Alle 20.30 avverrà infatti un presidio pacifico in piazza San Giovanni Bosco e sarà aperto a tutti i manifestanti a sostegno di tutte le vittime civili e per porre fine alla guerra.

L’appuntamento “Genola per Gaza” è precisamente la tappa successiva al primo incontro tenutosi domenica scorsa 19 ottobre al centro polivalente “La Finestra sul Castello”, promosso dal Comune, in collaborazione con Caritas, Gruppo missionario, In cortile, Pro loco, Consulta delle Pari opportunità, Azione cattolica, Acr Azione Cattolica, Il girasole, il Centro esperienze musicali e il gruppo Voce raccolta dei Ramassin di Fossano.

Sarà presente anche la famiglia Mahdi, originaria di Khan Yunis, città a sud di Gaza, composta da 11 membri familiare, tra cui il papà farmacista Majdi, che ora vive proprio a Genola. Grazie al Consolato è riuscita a sfuggire dalla strage di massa ad opera dei palestinesi.

[La famiglia Mahdi in piazza con le bandiere della Palestina]