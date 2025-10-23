Halloween al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba: una notte spaventosamente libera

Il Cinema Vekkio si prepara a vivere un Halloween fuori dagli schemi. Giovedì 31 ottobre, dalle ore 21, in corso Riddone n°3 a Corneliano d'Alba, il Circolo ARCI ospita una serata dedicata alla libertà espressiva, alla musica e all'identità queer, organizzata in collaborazione con Langhe e Roero Pride.

Una festa che rompe con le convenzioni e mette al centro il corpo, la performance e il diritto di essere se stessə. L'ingresso è riservato esclusivamente a socə ARCI.

Protagonista della serata sarà Daphne Bohémien, performer, cantante e artista multidisciplinare con oltre dieci anni di carriera internazionale. Mother della House of Bohémien, Daphne trasforma la vulnerabilità in forza politica ed estetica, creando spazi scenici in cui corpi dissidenti e identità marginalizzate trovano voce. Sul palco presenterà il suo primo singolo 'MOTHER' (2025), un manifesto sonoro elettronico dalle atmosfere femdom e riot, realizzato insieme a CALASINA, polistrumentista e producer che la accompagnerà dal vivo.

Dopo le performance, la festa prosegue con tre dj set pensati per far ballare tuttə senza giudizi né barriere.

DJ Bubi, autodefinitosi "dj attivista", ha iniziato la sua carriera dopo il primo AstiPride nel 2019. Nei suoi set dominano pop e remix house: da Madonna a Lady Gaga, da Britney Spears a Cristina D'Avena. Il suo motto? "Ballare sì, ma sempre cantando". Reggaeton escluso.

Marco Lektro porta in consolle un sound potente che unisce techno e tekno, frutto della sua esperienza nei free party. I suoi set sono pensati per liberare il corpo e creare uno spazio in cui ballare insieme diventa un atto di libertà collettiva.

Chiude la line-up Viboo, dj e produttore del collettivo Mononoke, con una formazione da violinista classico e un'anima sperimentale. Tra cassa dritta e beat ricercati, ha collaborato con artisti del territorio e aperto concerti per nomi come Max Casacci e O'Zulu. Da oltre quindici anni è parte attiva del Cinema Vekkio, di cui gestisce lo studio e la sala prove dell'H Zone.