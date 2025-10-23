 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 23 ottobre 2025, 09:56

Patto Civico per la Granda, 247 Comuni, 300 liste civiche: questa sera l'incontro a Busca

Il coordinatore Pettavino: "Nuova tappa di questo percorso. Ci confronteremo per capire se l'impegno civico può restituire fiducia nelle istituzioni". Alle 17.30 presso lo Spazio Incontri "Porta Santa Maria" il racconto di quattro diverse esperienze, fra cui quella del Sindaco di Savigliano Antonello Portera

Patto Civico per la Granda, 247 Comuni, 300 liste civiche: questa sera l'incontro a Busca

Fa tappa a Busca, quest'oggi alle 17.30, il percorso di radicamento e costruzione di "Patto Civico per la Granda" e lo fa con un incontro dal titolo significativo "Lavorare insieme, l'importanza dell'impegno civico" ed un richiamo a quanto è già presente in ognuno dei Comuni del cuneese e cioè almeno una lista civica, un veicolo che rappresenta le diverse sensibilità e consente di metterle a fattor comune per il buongoverno del territorio.

"Noi pensiamo che l'impegno ed il movimento civico possano essere concrete risposte alla distanza ed alla sfiducia che molti cittadini stanno manifestando attraverso l'astensionismo - spiega il Coordinatore Provinciale, Alberto Pettavino - e che proprio il civismo possa provare a restituire fiducia a queste persone. Non siamo alternativi ai partiti, anzi chi è civico completa un'offerta politica che altrimenti sarebbe assente".

Appuntamento, quindi, a Busca per la quinta tappa di questo percorso di animazione e coinvolgimento territoriale che verrà suggellato a Cuneo, prima di Natale, con l'ufficiale costituzione dell'associazione.

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium