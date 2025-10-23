60 anni e non sentirli: l'Avis Dogliani è in grande forma

Domenica scorsa, 19 ottobre, si sono svolti a Dogliani i festeggiamenti per il 60° anniversario dalla Fondazione della locale sezione Avis.

Gia’ di primo mattino sono confluite in paese oltre 40 delegazioni delle consorelle della provincial , accolte dai volontari del direttivo.

Alla Messa comunitaria è stata letta la Preghiera del Donatore e dopo le foto di rito hanno sfilato per le vie del paese, accompagnati dalle note della Banda Musicale “Il Risveglio”, tutti I labari delle Associazioni dei donatori, quelle delle altre associazioni di volontariato doglianese, le autorità ed I donatori tutti.

Il corteo è confluito presso la Sala polivalente dove oltre 160 commensali hanno festeggiato gli artefici del dono nel pranzo sociale.

Sono intervenuti per un saluto, introdotti dal Presidente Roberto Gabetti , la Dott.ssa Chiara Aguzzi per il Centro Trasfusionale di Mondovì , il Presidente Provinciale Avis Valentino Piacenza, il Sindaco di Dogliani Claudio Raviola.

E’ stato poi conferita una speciale targa di riconoscenza al Signor Giancarlo Rinaldi , donatore ma soprattutto per innumerevoli anni pilastro del direttivo locale per il suo tempo speso proficuamente a favore della diffusione del dono.

A seguire, la relazione morale del presidente che ha ricordato dapprima i fatti piu’ rilevanti dell’associazione nei sessant’anni di vita , elencando i 50 mitici pionieri primi donatori nel 1965, poi ricordando alcune figure cardine come il Cav. Uff. Ezio Gillio primo presidente per 30 anni, Gino Dotta Tesoriere per 36 anni e Giancarlo Schellino Consigliere provinciale e regionale Avis.

L’Avis Dogliani è in salute e nel 2025 ha gia’ accolto oltre 20 nuovi donatori, quasi tutti giovani.

Nel 2024 contava su 180 donatori attivi ed aveva raccolto 310 sacche tra sangue intero e plasma.