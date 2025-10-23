A Cavallermaggiore nasce l’associazione “Gli Amici di Rudy” per portare avanti l’impegno del giovane

A un anno dalla scomparsa di Rudy Ballatore, nasce a Cavallermaggiore l’associazione “Gli Amici di Rudy”.

L’uomo, mancato a 53 anni per un male improvviso a metà ottobre del 2024, era una figura molto nota e amata in paese. Era operatore nel sociale, e referente delle progettualità della Cooperativa Progetto Emmaus che si occupa di fragilità e disabilità

L’associazione verrà presentata ufficialmente in occasione della Fiera Piemontese dell’Editoria, in programma a Cavallermaggiore il 13 e 14 dicembre, con l’obiettivo di portare avanti le idee e i valori in cui Rudy credeva profondamente: inclusione, solidarietà e attenzione alle persone più fragili.

“Desideriamo che l’impegno di Rudy continui a generare azioni concrete per le persone più fragili e occasioni educative per le nuove generazioni” – affermano i promotori dell’associazione.

Durante la presentazione sarà lanciato anche il progetto ‘Sermanta’, che prevede la pubblicazione di un libro ispirato alla linea di amari omonima, realizzata da Erbo Chiesa di Cavallermaggiore in collaborazione con le persone con disabilità coinvolte nei laboratori della Cooperativa Progetto Emmaus

Gli Amari ‘Sermanta’, resi possibili grazie alle donazioni raccolte dagli amici di Rudy, sono oggi disponibili all’interno del catalogo dei Vini 8Pari (www.8pari.com).

L’Associazione “Gli Amici di Rudy” è aperta a chiunque abbia condiviso un pezzo di strada con Rudy o creda nei valori di inclusione e comunità che egli ha incarnato.



