Marta Bassino: operazione riuscita ma niente Olimpiadi

Marta Bassino è stata operata nella tarda serata di ieri, presso la Clinica La Madonnina di Milano, dal presidente della commissione medica Fisi Andrea Panzeri (in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat).

L'intervento, rende noto la federazione, è perfettamente riuscito ed ha richiesto la riduzione e la sintesi della frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra oltre alla reinserzione del legamento collaterale mediale.

Per quanto riguarda i tempi di recupero le notizie non sono incoraggianti, ragionando naturalmente in ottica Olimpiadi. Marta ne avrà per 4-6 mesi e dunque le speranze di vederla in gara a Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, sono praticamente nulle.

La buona sorte ha guardato altrove, riservando alla portacolori dell'Esercito un brutto colpo che dovrà assorbire con forza di volontà e l'affetto di famigliari e tifosi, fin da subito strettisi a lei per incoraggiarla.

Per la campionessa borgarina inizia ora una nuova fase, finalizzata al ritorno sugli sci.

Come spiegato dal dottor Panzeri, intervistato subito dopo l'operazione, sarà necessario prima di tutto recuperare il tono del muscolo, gestendo il controllo del dolore per poi riattivare i primi gradi del movimento. Per almeno un mese Marta non potrà appoggiare il piede per terra, quindi saranno valutati i progressi.

L'azzurra è caduta mercoledì nel corso dell’allenamento della squadra femminile in Val Senales, in vista del gigante di sabato 25 ottobre di Soelden che aprirà la stagione di Coppa del mondo. Stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è scivolata riportando la frattura.