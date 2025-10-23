Con l'open day la Vigor Cycling Piasco saluta la stagione su strada

Con il decimo posto conquistato da Luca Gugnino nella Lugo-San Marino (che vinse lo scorso anno), è passata agli archivi la stagione ciclistica 2025 della Vigor Cycling.

Un'annata da incorniciare, come recitano all'unisono i due direttori sportivi Salvatore Cirlincione e Michele Ancona: "Nella categoria allievi sono state ottenute undici vittorie su strada, dieci con Luca che si è imposto anche due volte in notturna e che si è classificato al decimo posto nel ranking nazionale, e una con Jacopo Galfrè. Negli esordienti doppio successo per Jacopo Altare, accompagnati a importanti piazzamenti".

Tra le tante note positive, anche un pizzico di rammarico: "Senza la foratura che ha costretto Gugnino all'abbandono nella prestigiosa Coppa d'Oro trentina, e a complicazioni in qualche altra situazione, il suo curriculum personale e di squadra si sarebbe ulteriormente impreziosito. In ogni caso il percorso compiuto è un ottimo trampolino di lancio in vista del debutto tra gli juniores nel 2026 con l'UC Piasco, insieme a Jacopo Galfrè".

A entrambi Cirlincione ha rivolto un saluto speciale. "Sono fiero di voi e non posso che augurarvi il meglio per il vostro futuro, sicuro che potrete dimostrare tantissimo, mentre noi resteremo i vostri primi tifosi, onorati di seguirvi nella nuova categoria e ringraziandovi per l'educazione e l'affetto che ci avete sempre dimostrato".

Il saluto per la conclusione dell'anno ciclistico, si è esteso anche a tutte le formazioni del team cuneese presieduto da Claudio e Silvio Mattio, in occasione della tre giorni dell'Open Day. Da anni ormai la Cicli Mattio allestisce infatti un momento di incontro con alcuni rappresentanti delle aziende del settore, che mettono a disposizione di tutti, atleti e non, la possibilità di provare bici e accessori. Nella circostanza a rendere degna cornice al riuscitissimo evento, sono intervenuti anche il neo professionista World Tour Pietro Mattio, figlio di Silvio e nipote di Claudio, il campione di mountain bike Simone Avondetto e l'ex grande agonista del fuoristrada Marco Aurelio Fontana.