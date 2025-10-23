Marta Bassino guarda avanti: "Per me una nuova sfida, è un incidente di percorso che può capitare nella vita di uno sportivo"

Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Marta Bassino, operata nella serata di mercoledì 22 ottobre dal presidente della Commissione Medica Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat per la riduzione e sintesi della frattura al piatto tibiale laterale della gamba sinistra e la reinserzione del legamento collaterale mediale del ginocchio.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo sarà dimessa venerdì mattina e proseguirà il percorso riabilitativo già cominciato in queste ore.

E’ la stessa Marta a raccontare quanto le è accaduto. “Ero su un tratto di piano in fondo alla pista Leo Gurschler e mi avviavo verso il raccordo che portava alla stradina, dove il giorno precedente gli impiantisti erano passati a lisciare e la neve era bellissima. Purtroppo si è formato qualche grumo di neve e quando sono arrivata su una lunga sono scivolata, mi ha preso lo sci sinistro e di conseguenza mi sono completamente impuntata, il ginocchio ha fatto perno e ho sentito crac”.

La forza della campionessa è quella di non volere arrendersi a questo brutto infortunio. “Intendo affrontare questa nuova prova al massimo delle mie forze: nella mia carriera sono stata molto fortunata e non ho mai avuto gravi infortuni sino a ieri, si tratta di una nuova sfida. Ho già cominciato con la fisioterapia per tenere abbastanza mobile il ginocchio, per un mese intero non potrò appoggiare la gamba. Adesso penso solamente a guarire, un ginocchio alla fine si aggiusta, purtroppo è un incidente di percorso che può capitare nella carriera di uno sportivo”.