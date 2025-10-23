Trofeo Lancia Expert: titolo a Mauro Porzia e Arianna Genaro

Mauro Porzia ed Arianna Genaro sono i vincitori del Trofeo Lancia “Expert”. Una stagione ad alto profilo per i portacolori ALMA Racing, che li ha visti tra i protagonisti del Trofeo Lancia, del Campionato Italiano Assoluto Rally ed in particolar modo tra le vetture a due ruote motrici. Sei le partecipazioni totali nel campionato Tricolore, a partire dal Rally Regione Piemonte fino al Rallye Sanremo.

Dopo la prima apparizione nella Langa Cuneese sulla Opel Corsa Rally4, il pilota torinese ha iniziato a macinare chilometri sulla Lancia Ypsilon Rally4 con i colori del Team ScaccoMatto Racing. Un percorso fatto di risultati e di sfide, che ha regalato momenti di gioie alternati ad alcune difficoltà in quella che era la prima stagione vera tra le strade del tricolore.

Ecco il loro commento dopo il successo di trofeo a Sanremo, avvenuto dopo una gara rocambolesca: “Un successo incredibile, siamo davvero felici di quello che abbiamo ottenuto a Sanremo. Per me è stata sofferta, soprattutto con la difficile scelta di pneumatici già dalle fasi iniziali, che ha reso complessa la gara nei primi frangenti. Durante il secondo giorno di gara, siamo partiti con l’idea di recuperare, tuttavia durante il primo passaggio della prova speciale di Vignai, abbiamo piegato il ponte. Ho dovuto percorrere trentacinque chilometri in quelle condizioni. Siamo campioni per i punti di scarto che hanno giocato a nostro favore. Con il ritiro dei primi tre della classe e grazie al coefficiente maggiorato della gara, ci è stato permesso raggiungere la posizione più alta di trofeo".

Una stagione corsa su è giù per l’Italia, grazie al supporto di numerose persone che hanno voluto credere in questo progetto: “Un successo che ci regala una grande soddisfazione, reso possibile anche grazie all’aiuto di alcuni sponsor che ci hanno permesso di essere al via. Per questo, vorrei portare un ringraziamento a Bi Pack Imballaggi Srl, Fratelli Ferrero Srl, Rovere Franco & C snc, Salvano Srl, Dal Capitano Ristorante, ScaccoMatto Racing e Rally Driving School. In ultimo ma non per ultimo, una menzione alle Scuderia ALMA Racing e Due Gi gruppo sportivo per il grande supporto, che insieme agli amici, a Manuele la Forza dell’Amore ed alla famiglia Lancia Corse ci hanno sostenuto lungo quest’anno”.