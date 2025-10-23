VOLLEY/ Savigliano, le giovanili perdono ma crescono: segnali positivi dal weekend

Sono arrivate tre sconfitte nel primo weekend quasi a ranghi completi delle squadre giovanili del Volley Savigliano, ma tutte con segnali di crescita significativi da cui ripartire per il resto della stagione, che è ancora molto lunga.

Serie D

I giovanissimi del campionato regionale escono sconfitti contro la corazzata della Virtus Boves, ma con evidenti miglioramenti rispetto la prima giornata. Segnali di crescita che evidenzia anche coach Piovano: “Si sono visti progressi rispetto agli errori fatti la scorsa settimana: abbiamo giocato con una squadra più strutturata di noi ma sicuramente l’abbiamo messa in difficoltà e, con un pizzico di fortuna in più, avremmo anche potuto ottenere qualcosa in più. I ragazzi stanno lavorando con voglia e intensità e credo che presto raccoglieremo quello che stiamo seminando”.

Il prossimo appuntamento è al Palasport di Corso Langhe, quando alle ore 20:30 i biancoblù affronteranno la formazione del Mercatò Alba.

Under 17

Il campionato della compagine saviglianese è iniziato in salita, affrontando la prima della classe. Dopo un primo set da dimenticare, i biancoblù giocano punto a punto i parziali successivi ma la voglia di vincere dell'avversario fa la differenza nelle fasi finali.

La testa, però, è anche rivolta ad aspetti extra-sportivi: “Tutta la squadra si stringe vicino a Fissolo che causa una ricaduta per un problema di salute, tarda il suo ritorno. Ma tutto sappiamo che tornerà più carico che mai. Forza Edo siamo con te!”

Il prossimo appuntamento è al PalaMarenco di Savigliano, dove domenica 26 alle ore 10:30 arriverà la formazione del Villanova Volley.

Under 15

L’Under 15 cede in una partita vera, giocata punto a punto, come i parziali denotano, contro la Virtus Boves. Una sfida tra due squadre che si equivalgono e che hanno dimostrato impegno e determinazione fino alla fine. Per i saviglianesi non è arrivato il risultato ma non sono mancati tanti spunti da cui ripartire. Da segnalare l'assenza di Catanzariti per un infortunio occorso prima della partita, che ha lasciato con il fiato sospeso tutti, ma poi conclusosi fortunatamente senza grosse conseguenze.

Il prossimo appuntamento è per sabato 25 ottobre, quando, alle ore 10:30 al PalaMarenco di Savigliano, il gruppo griffato Unipolsai Mellano Cristiano riceverà la Lab Travel Scuola di Pallavolo Cuneo.

I risultati del weekend del 18-19 ottobre

Serie D

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0

Virtus Boves 3

(18-25, 19-25, 25-27)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Gallo, Gemma K, Marassi, La Corte, Mondino, Giordana, Uka, Negro, Bonannini. Liberi Iemma, Minetti. Allenatori: Piovano e Giaccardi. Dirigente: Negro.

Under 17 (giocata mercoledì 22)

Lab Travel Mercato' Cuneo Farinei 3

GrandaCar Volley Savigliano 0

(25-9, 25-23, 25-20)

GrandaCar Volley Savigliano: Marassi (K), La Corte, Mina, Chialva, Dichiera, Uka, Abrate, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, Chiesa, Ambrogio, Gandolfo. Allenatori: Dimitri, Caula. Dirigente: Mondino.

Under 15

Virtus Boves 3

Unipolsai Mellano Cristiano Savigliano 1

(33-31, 23-25, 25-22, 25-23)

Unipolsai Mellano Cristiano Savigliano: Assalve, Cambiano (K), D'Amelio, Bongioanni, Gandolfo, Gosmar, Isoardi, Pirra, Novaresio, Bosio. Allenatori: Fundone, Badagliacca. Dirigente: Fiorito.