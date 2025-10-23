VOLLEY F B1 / Tempo di big match al Palamanera: sulla strada di Mondovì c'è Garlasco

Il Palamanera di Mondovì si prepara ad ospitare la prima grande sfida della stagione di Mondovì Volley.

Sabato 25 ottobre, alle 20.30 (orario abituale di gioco in casa), Mondovì ospita la compagine lombarda del Volley 2001 Garlasco, in una sfida che vede di fronte due squadre che hanno iniziato al meglio la loro stagione.



Sia il “Puma” che le pavesi, infatti, hanno conquistato sei punti nelle rispettive prime due uscite: Le ragazze di coach Claudio Basso hanno regolato prima Palau e poi Cogne Aosta, mentre le ospiti hanno esordito con un 3-0 proprio sulle valdostane ed hanno replicato, questa volta imponendosi 3-1, sul CUS Torino.



Il roster delle “GarlactiGirls” parte da una base solida e composta da giocatrici esperte e di livello per la categoria, con in testa l’opposto Olimpia Cicogna, una delle migliori marcatrici nelle ultime stagioni con la maglia della Libellula Bra. Insieme a lei spiccano i nomi di Beatrice Badini (ex Albese e Cremona) e di Alice Rosina, già “sulla strada” delle monregalesi nella scorsa stagione con la maglia di Concorezzo.



In casa Mondovì c’è molta fiducia dopo quanto visto nelle prime due gare stagionali. In particolare l’uscita esterna di Aosta ha visto in campo un sestetto concentrato e che ha seguito a pieno i dettami dello staff tecnico.



Del buon avvio della squadra e delle insidie in arrivo parla il giovane libero Anna Imarisio: “Sappiamo che affronteremo una squadra tecnicamente attrezzata e motivata. Sicuramente nel corso della partita ci saranno situazioni difficili, ma credo anche che il lavoro che stiamo facendo e il valore della nostra squadra ci possano mettere in condizione di uscirne positivamente. Il carattere e l’ordine dimostrati soprattutto nella trasferta di Aosta ci saranno di grande aiuto, come anche il supporto del nostro caloroso tifo.”



È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita. Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità.