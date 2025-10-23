"Pallavolmente" approda a Cuneo: sport e salute mentale in campo insieme [VIDEO]

Sport, inclusione e salute mentale si sono incontrati al Palazzetto dello Sport di Cuneo con "Pallavolmente", la tappa cuneese del torneo di pallavolo promosso dalla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti).
L'evento ha visto la partecipazione di numerosi Centri di Salute Mentale del Piemonte, oltre a rappresentanze provenienti da Valle d'Aosta ed Emilia Romagna, in un'iniziativa che unisce attività sportiva, benessere psicofisico e socialità.
A rendere ancora più significativa la giornata, la presenza delle giocatrici della Cuneo Granda Volley, che hanno condiviso il campo con i partecipanti, testimoniando con la loro partecipazione il valore dello sport come strumento di integrazione e crescita per tutti.
"Pallavolmente" si conferma così un progetto capace di abbattere barriere e costruire ponti, attraverso il linguaggio universale dello sport.
Di seguito pubblichiamo un video dell'iniziativa e le interviste.