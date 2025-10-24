A Fossano si celebra la carne più apprezzata al mondo: presentata la 45ª edizione della Bovina Piemontese [FOTO e VIDEO]

Approderà per la terza volta a Fossano una manifestazione ormai considerata un lusso.

È la “Mostra nazionale dei Bovini di Razza Piemontese”, giunta complessivamente all’edizione numero 45, che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 novembre.

L’occasione sarà propizia per annunciare il ruolo di capofila di Fossano, già in occasione della manifestazione numero 46, del prossimo “Distretto della carne di Razza Bovina Piemontese”, progetto approvato dalla Regione Piemonte. Ruolo importante di valorizzazione per un’eccellenza assoluto, oltre a vedere Fossano anche all’interno di un secondo “Distretto del cibo” per quanto riguarda la frutta.

Una grande rassegna, presentata stamane in Sala Rossa del municipio di via Roma, che incoronerà Fossano “capitale mondiale” della carne bovina, certificata grande eccellenza piemontese, riuscita ad emergere fuori da tutti i confini per la qualità degli oltre 1000 capi presenti e per gli indubbi privilegi a livello gustativo.

Manifestazione, ora nazionale, ma già di respiro internazionale, per la curiosità manifestata da esponenti provenienti da Stati Uniti, Svizzera, Germania, Olanda e Irlanda, che non mancheranno di essere durante la tre giorni nella Città degli Acaja. L’iniziativa è promossa e organizzata da Comune e dell’Anaborapi (Associazione nazionale bovini di razza piemontese), in collaborazione con molti sponsor, tra cui principalmente Regione (che ha contribuito con oltre 20mila euro) e la Cassa e Fondazione Crf (Cassa di risparmio di Fossano).

Tra le autorità presenti alla conferenza stampa il presidente di Anaborapi Andrea Rabino, l’assessore all’Agricoltura di Fossano Giacomo Pellegrino, il direttore Anaborapi Andrea Quaglino, di Compral Marcello Pellegrino, la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi e quello della Fondazione Crf Giancarlo Fruttero.

E ancora Marco Barberis, presidente Slow Food di Fossano, Mariano Occelli vice presidente Atl (Agenzia di Promozione territoriale del Cuneese) e Ivan Matteodo per la Coldiretti.

Inaugurazione ufficiale della Mostra sabato 8 novembre alle 9.30, in presenza del sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, che giungerà a Fossano grazie all’abile mediazione del consigliere comunale fossanese e senatore della Repubblica Giorgio Bergesio. Poi la possibilità di recarsi ai presidi Slow Food e dagli espositori agricoli.

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

Tra gli appuntamenti, la mostra fotografica “La mia Piemontese” (24ª edizione), il concorso di campanacci e ganbise (i collari di legno), il ring per la sfilata dei bovini (torelli, manze, vacche e tori), le valutazioni delle giurie, le premiazioni dei migliori capi (domenica alle 13).

Ghiotte le novità in quest’edizione. Dall’asta domenicale dei capi bovini, sino alla cena di sabato 8 novembre e al pranzo di domenica 9, organizzati da Compral Carni, in collaborazione col catering Picchio rosso. Sulle tavole, in entrambe le occasione, il gran bollito misto piemontese.

Per le prenotazioni obbligatorie alla cena del sabato e al pranzo della domenica del Gran bollito contattare i numeri 0171/719800 o 377/597812.