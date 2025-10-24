La nocciola tra sfide e opportunità: un confronto unitario per guardare con fiducia al futuro

Unire le forze per affrontare un momento delicato e costruire insieme strategie concrete per il futuro della corilicoltura piemontese.

Nasce da questa volontà il convegno di chiusura della Campagna Corilicola 2025, promosso dall’Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa in collaborazione con la Regione Piemonte e la Fondazione Agrion, la Camera di Commercio di Cuneo, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, con il sostegno della Fondazione CRC e della Banca d’Alba, nel contesto degli eventi della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

L’appuntamento – dal titolo “La nocciola tra sfide e opportunità: dai risultati delle ricerche alle esperienze sul campo per guardare con fiducia al futuro” – si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Conferenze di Palazzo Banca d’Alba (Via Cavour n. 4 ad Alba), e rappresenterà un importante momento di sintesi condivisa tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni e produttori.

Dopo un’annata segnata da cascola anticipata, cimiciato e cali produttivi significativi, il settore corilicolo piemontese si trova oggi a un punto di svolta. Per questo motivo, il convegno riunisce tutti i soggetti che hanno condotto studi scientifici e attività di monitoraggio sul campo, con l’obiettivo di mettere a sistema i risultati, condividere esperienze e individuare soluzioni comuni per il rilancio del comparto.

Un tavolo di lavoro condiviso tra istituzioni, ricerca e impresa

L’apertura sarà affidata ai saluti istituzionali di:

· Tino Cornaglia - Presidente Banca d’Alba;

· Alberto Gatto - Sindaco di Alba;

· Paolo Bongioanni - Assessore Agricoltura e Cibo Regione Piemonte;

· Flavio Borgna - Presidente Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa;

· Luca Crosetto - Presidente Camera di Commercio di Cuneo;

· Gian Paolo Coscia - Presidente Camera di Commercio di Alessandria-Asti;

· Axel Iberti - Presidente Ente Fiera di Alba.

La conduzione sarà curata da Omar Schillaci, Vicedirettore di Sky TG24.

Seguirà il Bilancio della Campagna Corilicola 2025, con:

· Ivano Scapin (NocciolaRe) – La produzione di nocciole negli ultimi anni;

· Lorenzo Brigante (Fondazione Agrion) – Ricerca applicata e analisi della stagione 2025: cascola, cimiciato, differenze tra areali e varietà più resilienti per il futuro della corilicoltura piemontese.

La seconda parte, dedicata allo sguardo al futuro, vedrà gli interventi di:

· Giacomo Ballari (Presidente Fondazione Agrion) – Strategie per il futuro attraverso mirati percorsi progettuali. La forza del modello sperimentale partecipato;

· Roberto Botta (Professore Università di Torino) – I problemi attuali della corilicoltura piemontese e il contributo della ricerca scientifica;

· Nicoletta Ponchione (Responsabile Consorzio Tutela Nocciola Piemonte IGP) – Il futuro della corilicoltura italiana e della “Nocciola Piemonte IGP” e “Nocciola Piemonte IGP delle Langhe”;

· Paolo Balocco (Direttore Agricoltura e Cibo Regione Piemonte) – Politiche di sostegno, bandi e nuove prospettive per la corilicoltura.

Chiuderà i lavori Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, con una riflessione finale sul valore economico, sociale e identitario della Nocciola Piemonte IGP come patrimonio da preservare e rilanciare.

«Il convegno vuole essere un messaggio di coesione: abbiamo pensato di fermarci per unire le forze e fare il punto sulla ricerca in corso, ai diversi livelli – dichiara il Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola, Flavio Borgna -. In uno scenario caratterizzato da difficoltà produttiva e cambiamento climatico, stiamo lavorando per poter guardare al futuro con spirito costruttivo. L’obiettivo è fare della crisi un punto di partenza per un nuovo modello di sviluppo della filiera, capace di valorizzare il brand “Nocciola Piemonte IGP delle Langhe” come simbolo di qualità, territorio e identità collettiva».

«La nocciola è un pilastro economico e identitario della nostra provincia. Come Camera di Commercio, il nostro impegno per la filiera è profondo e radicato nel tempo: eravamo in prima linea nel 1993 per il riconoscimento dell'IGP - afferma il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto -. Le difficoltà attuali richiedono risposte chiare e siamo convinti che solo l'azione congiunta tra scienza e ricerca applicata, abbinate alla competenza dei nostri agricoltori, possa fornire le soluzioni durature per garantire un futuro di successo e qualità per la nostra Nocciola Piemonte IGP».

Il convegno potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ente Fiera della Nocciola https://www.facebook.com/entefieradellanocciola/.