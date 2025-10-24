Valle Bormida: completati 27 progetti FEASR per l'agricoltura e il turismo rurale

Si è conclusa con successo l'attuazione dei 27 interventi promossi dal Gruppo di Cooperazione della Valle Bormida nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), con un focus specifico su agricoltura e sviluppo rurale. I progetti, finanziati attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e approvati dalla Regione Piemonte nel 2023, hanno beneficiato di un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro.

L'iniziativa, realizzata tramite l'Operazione 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, ha visto la collaborazione sinergica tra enti pubblici e soggetti privati del territorio. Gli interventi si sono concentrati su tre direttrici principali: il rafforzamento della competitività agricola locale, il miglioramento dei servizi turistici e della gestione delle risorse naturali, e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e architettonico della Valle Bormida.

Tra i progetti di maggiore rilievo figurano le iniziative dei Consorzi di tutela delle denominazioni locali. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha sviluppato il progetto "Welcome to my place" per la promozione delle denominazioni di origine del territorio, mentre il Consorzio Alta Langa ha realizzato l'iniziativa "Alta Langa DOCG e la Val Bormida". Significativo anche l'impegno del Consorzio per la tutela del formaggio Roccaverano DOP con il progetto dedicato alla promozione del celebre formaggio caprino.

Un'importante sezione degli investimenti ha riguardato la diversificazione delle attività agricole verso il settore dell'accoglienza. Tra le realtà beneficiarie spiccano l'azienda agricola "Il Germoglio" di Costa Silvio con il progetto "Verde Langa - Agriturismo Il Germoglio", l'iniziativa di Borrelli Justine per la ristrutturazione di strutture rurali, e il progetto "Casa del CUC" di Barbiero Fulvio a Mombarcaro per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso affittacamere.

I progetti completati rappresentano un importante tassello nell'attuazione della SNAI Valle Bormida, confermando l'impegno della Regione Piemonte nel sostenere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali attraverso il rafforzamento del tessuto produttivo locale e il miglioramento della qualità della vita delle comunità montane.