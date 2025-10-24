Alba commemora il 31° anniversario dell’alluvione: "Ricordare significa mantenere viva la consapevolezza di quanto accaduto"

Con una serie di iniziative, la Città di Alba commemora il 31esimo anniversario dell’alluvione del 5 e 6 novembre 1994, quando la città travolta dal fiume Tanaro e dai torrenti Talloria, Riddone e Cherasca che strariparono dagli argini provocando morti ed ingenti danni al territorio.

Il primo appuntamento è mercoledì 5 novembre alle ore 17.30 sotto i portici del Palazzo comunale in Piazza Risorgimento. Qui saranno ricordate le nove vittime albesi dell’alluvione con gli interventi delle autorità accanto alle associazioni di volontariato e di Protezione Civile.

Poi, il corteo percorrerà Via Cavour, Piazza Garibaldi e Corso Torino fino ad arrivare al ponte Albertino sul fiume Tanaro dove alle ore 18.00 sarà lanciata una corona di fiori in memoria delle persone scomparse in quei tragici giorni.

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre il sindaco Alberto Gatto, anche assessore alla Protezione Civile, insieme ai volontari, incontrerà gli studenti delle scuole medie di Alba, per attività di prevenzione in caso di calamità.

In particolare, gli incontri si terranno giovedì 6 novembre alle ore 10.00 nella scuola media del Mussotto in Via Cesare Delpiano 5 e alle ore 11.30 alla scuola media “Sandro Pertini” in Via Carlo Cencio 14. Mentre venerdì 7 novembre saranno alle ore 9.45 nella scuola media “Macrino” in Corso Europa 1 e alle ore 11.45 nella scuola media “Vida” in Via Cesare Balbo 8.

A seguire, sabato 8 novembre alle ore 10.30 nella Chiesa di San Giuseppe si terrà il trentennale della fondazione dell’Associazione Proteggere Insieme - 1995-2025.

Sempre sabato 8 novembre, ma alle ore 18.00 nella Cattedrale di San Lorenzo ci sarà la santa messa in ricordo delle vittime dell’alluvione.

In quella tragedia persero la vita Caterina Giobergia e Felicita Bongiovanni morte all’interno della casa di riposo Ottolenghi, Maria Magliano Sobrino e il nipotino Riccardo Sobrino travolti dall’acqua in via Piera Cillario, i coniugi Daniele Vola e Daniela Mascarello sommersi presso la ditta Aimeri, Emiliano Rossano di Macellai travolto dalla piena del Tanaro nella zona del ponte nuovo della tangenziale di Alba, i coniugi Carmine Iannone e Maria Di Paola di Nichelino morti per l’alluvione sulla tangenziale di Alba.

«Nel trentunesimo anniversario dell’alluvione del 5-6 novembre 1994 – dichiara il sindaco e assessore alla Protezione Civile Alberto Gatto - la città rinnova il doveroso ricordo alla memoria delle nove vittime e a quanti, in quei giorni drammatici, prestarono soccorso con coraggio e dedizione. L’impegno delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, della Protezione Civile e dei cittadini rappresenta tuttora un modello di coesione e di responsabilità civica. Oggi ricordare significa mantenere viva la consapevolezza di quanto accaduto, ma anche valorizzare il senso di solidarietà e di collaborazione che permise alla nostra comunità di rialzarsi e ricostruire. Quest’anno abbiamo voluto creare dei momenti di ricordo anche nelle scuole, affinché le giovani generazioni possano conoscere quella tragedia e riflettere sull’importanza della tutela del territorio e sulla prevenzione dei rischi, oltre che sulla cultura della sicurezza e sulla cura dell’ambiente che ci circonda. Perché la protezione della città resta un dovere morale e civile di tutta la comunità».