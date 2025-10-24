Alba protagonista del progetto europeo TenConnecT. “In Lettonia un confronto tra città per migliorare mobilità e sostenibilità”

La città di Alba entra a far parte di una rete europea dedicata alla mobilità sostenibile e alla cooperazione territoriale. Si chiama TenConnecT il progetto di cooperazione interregionale che punta a massimizzare i benefici e ridurre gli impatti negativi della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), favorendo il confronto tra realtà diverse e la condivisione di buone pratiche in tema di infrastrutture e pianificazione urbana.

Finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Interreg Europe, il progetto coinvolge otto partner europei tra cui l’Università di Aveiro e la Commissione di coordinamento e sviluppo regionale del Centro in Portogallo, l’Associazione internazionale delle istituzioni di sviluppo regionale, l’Istituto per il traffico e i trasporti di Lubiana, l’Agenzia di sviluppo Lamoro di Asti, il Comune di Alba, la Regione di pianificazione di Riga e l’Università di Dublino (UCD) come partner consulente.

Il progetto, che dispone di un budget di oltre un milione e mezzo di euro e si svilupperà tra maggio 2025 e luglio 2029, ha l’obiettivo di rafforzare le politiche regionali e di migliorare l’integrazione delle aree meno connesse alla rete TEN-T, promuovendo uno sviluppo economico basato su una mobilità sostenibile, inclusiva e accessibile.

Il primo meeting in presenza si è tenuto il 21 e 22 ottobre a Riga, capitale della Lettonia. Per il Comune di Alba erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, due funzionari della Ripartizione Opere pubbliche, i rappresentanti dell’Agenzia Lamoro e la professoressa Anna Osello del Politecnico di Torino, che collabora come stakeholder scientifico.

“È un progetto di cooperazione che punta a favorire lo scambio di esperienze e soluzioni sulla mobilità sostenibile” spiega Fenocchio. “Abbiamo aderito perché crediamo che dal confronto con altre città europee possano nascere strategie più efficaci anche per il nostro territorio. Le buone pratiche adottate da realtà simili alla nostra possono aiutarci a individuare interventi mirati, capaci di coniugare pianificazione e sostenibilità.”

TenConnecT mira a migliorare la mobilità regionale e urbana, promuovendo politiche che integrino i territori meno collegati alla rete europea e incoraggiando lo sviluppo di sistemi di trasporto più accessibili, multimodali e attenti alle esigenze dei cittadini. Il progetto sosterrà anche il potenziamento delle reti di ricarica per carburanti alternativi e l’implementazione di piattaforme digitali e strumenti di gestione in grado di favorire spostamenti più fluidi e sostenibili di persone e merci.

“Per Alba questo significa partecipare a un processo europeo che può portare benefici concreti” aggiunge l’assessore. “Dalla pianificazione dei trasporti fino alle nuove forme di mobilità urbana, l’obiettivo è farci trovare pronti a recepire strumenti e metodologie già sperimentate con successo in altri contesti, portando un contributo concreto alla qualità della vita e alla sostenibilità del nostro territorio.”