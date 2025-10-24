Argos Kipos a Cussanio: Andrea Giaccardi mette in campo l’esperienza di agricoltore con un corso di orticoltura

Imparare la coltivazione degli orti non è così semplice e scontato. È per questo motivo che il fossanese Andrea Giaccardi, titolare dall’azienda agricola “L’Orto del bosco”, metterà in campo la sua esperienza, organizzando l’ormai classico corso sull’orticoltura, in collaborazione con “Argos Kipos – Orto lento”.

Un progetto nato nel giugno 2023 e inaugurato nel Fossanese la scorsa estate, con spazi agricoli creati per migliorare la salute e il benessere delle persone, con l’attività appunto degli orti.

Saranno due appuntamenti: “Orto invernale e serra”, in programma il 14 novembre alle 17, presso Orto Argos Kipos in viale Monsignor Rostagno 12 a Cussanio e “La difesa dell’orto e abbinamento fiori coltivazioni”, in calendario per il 28 novembre, sempre alle 17, nella stessa sede di Cussanio.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando al 347/5911260.

Il progetto “Argos Kipos – Orto lento” è nato dall’incontro con l’esperienza degli Orti in Condotta di Slow Food Fossano, il Centro diurno e la comunità di Cussanio del dipartimento interaziendale di Salute Mentale dell’Asl Cn1.