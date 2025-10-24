Arte e territorio uniti nel gemellaggio tra Ventimiglia e Limone Piemonte

Dopo la cerimonia dello scorso sabato 18 ottobre a Ventimiglia, è in programma per sabato 25 ottobre alle ore 18, presso il Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, la seconda parte del gemellaggio ufficiale tra i Comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte, uno storico patto di amicizia che unisce simbolicamente mare e montagna.

A firmare il documento sono stati il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, alla presenza di numerose autorità civili e istituzionali, sancendo un legame che va oltre i confini amministrativi per abbracciare storia, cultura e territorio.

Durante la cerimonia del 25 ottobre, il sindaco Riberi ricambierà simbolicamente la cortesia donando al Comune di Ventimiglia un'opera del maestro Osvaldo Moi, artista e scultore di grande talento. Si tratta di un disegno a matita raffigurante uno sciatore, simbolo eloquente della montagna e metafora del legame tra le due realtà territoriali: da un lato il mare della Riviera ligure, dall'altro le vette innevate delle Alpi Marittime. Un'immagine che racchiude l'essenza di questo gemellaggio, dove arte e territorio si fondono per celebrare un'amicizia destinata a durare nel tempo.

L'appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 18 presso il Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, dove istituzioni, cittadini e appassionati potranno assistere a questo momento storico che unisce, attraverso l'arte del maestro Osvaldo Moi, il blu del mare con il bianco delle montagne.