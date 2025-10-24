Centro Migranti di via Bongiovanni, Scotti (FdI): "Non è l'unica criticità, paghiamo anni di politiche dell'accoglienza a tutti i costi"

"Le zone critiche sono diverse", afferma Denis Scotti, presidente cittadino di Fratelli d'Italia, intervenendo nel dibattito emerso dalle situazioni problematiche che coinvolgono i migranti in cerca di accoglienza presso il centro della Croce Rossa in via Bongiovanni a Cuneo.

Secondo Scotti, il fenomeno non si limita all'area di via Bongiovanni, ma interessa diversi punti della città. "Si osserva una situazione problematica presso il Movicentro, dove gli utenti del trasporto ferroviario si trovano di fronte a insediamenti improvvisati. In particolare, all'ultimo piano, adiacente ai binari e visibile attraverso una grata, si riscontrano migranti che consumano pasti, bevono, dormono ed espletano le proprie necessità fisiologiche. Questa condizione non risulta certo ideale per le signore che devono prendere un treno o recarsi in ospedale. Una situazione analoga si manifesta in Piazza Boves".

La Croce Rossa prosegue nella sua opera di gestione e accoglienza dei migranti; tuttavia, la limitata disponibilità di posti letto la obbliga, raggiunta la capienza massima, a chiudere i cancelli e a rifiutare coloro che rimangono all'esterno. Situazione questa non imputabile all'organizzazione, che opera nei limiti delle proprie possibilità. I migranti che non trovano posto si riversano così in città, generando le problematiche segnalate dai cittadini in punti e zone diverse.

Per Scotti, lo scenario attuale è riconducibile a politiche governative pregresse. "Tale scenario è riconducibile a politiche governative pregresse che hanno promosso 'l'accoglienza a tutti i costi', senza considerare l'importanza di una vera integrazione per assistere queste persone. Sebbene l'attuale Governo Meloni abbia significativamente ridotto gli sbarchi, la situazione è ormai divenuta critica in molte città italiane".

Il presidente cittadino di FdI sottolinea inoltre i limiti operativi delle Forze dell'Ordine: "Le Forze dell'Ordine, purtroppo, operano con regole di ingaggio eccessivamente restrittive, che ne limitano l'intervento per il timore di ripercussioni. Cuneo non è esente da questa problematica, sebbene in misura minore, ma anche qui si registrano disagi".

Scotti esprime apprezzamento per l'iniziativa del consigliere Garnero sul DASPO urbano, auspicando che venga utilizzato "con maggior costanza e incisività". Di fronte alle numerose segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale, il rappresentante di Fratelli d'Italia rilancia una serie di proposte già avanzate in passato: installazione di telecamere aggiuntive, sia come deterrente sia come strumento per l'identificazione di condotte illecite; accordo interforze tra le diverse Forze di Polizia e la Polizia Locale al fine di garantire una copertura operativa continuativa (24 ore su 24, 7 giorni su 7) nelle aree urbane più critiche; spostamento dei mercati in corso Giolitti o in altre zone problematiche, con l'obiettivo di riavvicinare la cittadinanza a tali aree e di contrastare comportamenti problematici ormai consolidati.

"Si rinnovano con fermezza tutte queste proposte – conclude Scotti – nella speranza che vengano prese in considerazione e attuate" dall'Amministrazione comunale.

La situazione evidenzia un disagio crescente che coinvolge diverse zone della città, dal Movicentro a Piazza Boves, passando per via Bongiovanni, e che richiede secondo l'esponente di Fratelli d'Italia interventi coordinati e risolutivi per garantire sicurezza e decoro urbano.