Chiude per un mese l’ufficio postale di Cossano Belbo

L'ufficio postale di corso Michele Chiarle a Cossano Belbo rimarrà chiuso dal 28 ottobre al 4 dicembre, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento del Progetto Polis, casa dei servizi di cittadinanza digitale.
Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà recarsi agli uffici di Santo Stefano Belbo per i servizi di ritiro pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza, nonché per effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto...).
Tuttavia si rammenta la vicinanza dell'Ufficio Postale di Rocchetta, aperto il mattino di martedì, giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, nonché la possibilità di utilizzare gli ATM del territorio.