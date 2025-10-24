Halloween a Barolo si fa langarolo: al WiMu torna “Roba da masche!” con enigmi e misteri da risolvere

“Roba da masche!” torna ad animare la notte di Halloween con un’avventura tutta da vivere al WiMu – Museo del Vino a Barolo. Venerdì 31 ottobre, il Castello si trasformerà in un percorso di gioco e scoperta, dove il vero protagonista sarà il museo stesso, con le sue sale, i suoi segreti e la sua capacità di rivelarsi in una veste inedita, interattiva e coinvolgente.

Le squadre, composte da adulti e famiglie (con bambini sopra i 6 anni), saranno coinvolte in una caccia al tesoro fatta di indizi, prove e piccoli enigmi. Il filo narrativo che guida la sfida richiama alla leggenda di Micillina, la masca barolese, evocata come autrice di un incantesimo che i partecipanti dovranno sciogliere.

All’arrivo in biglietteria, ogni squadra riceverà un kit con istruzioni e strumenti utili per la serata. Il percorso si snoderà tra i diversi piani del museo e alcuni spazi esterni, fino alla risoluzione dell’enigma finale. Al termine della sfida, per rendere la serata più coinvolgente, ci saranno anche dei premi. E per affrontare il gioco con la giusta carica, all’esterno ci sarà un caldo bicchiere di vin brulé, offerto in collaborazione con la Pro Loco di Barolo.

La notte di Halloween al WiMu sarà duplice: chi partecipa al gioco e chi sceglie di visitare liberamente il museo, approfittando dell’apertura straordinaria fino a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23.00). Per i giocatori, la partenza è libera tra le 20.30 e le 22.00, con chiusura del castello alle 00.30.

“È una formula che diverte e al tempo stesso valorizza il WiMu, portando i partecipanti a conoscerlo in maniera completamente diversa rispetto alla fruizione consueta – spiegano gli organizzatori della Barolo & Castles Foundation, che aggiungono –: Vogliamo offrire un’esperienza diversa: una serata divertente ma non banale, che unisce il fascino delle leggende alla scoperta del museo. È l’Halloween delle nostre colline, declinato in chiave locale per valorizzare identità e territorio”.

INFO E ISCRIZIONI

Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro lunedì 27 ottobre. Ogni squadra può essere composta da 1 a 5 persone al costo di € 30 a squadra (+ biglietto d’ingresso al museo per ciascun partecipante). Iscrizioni dal sito del museo – www.wimubarolo.it – compilando il modulo e inviandolo a info@wimubarolo.it entro la scadenza.